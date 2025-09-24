Sorin Grindeanu, despre ministra Buzoianu: "Crede în popândăii care opresc Răstolnița, în cărăbușii care opresc autostrăzi"

Invitat, miercuri seară, la emisiunea "Sinteza Zilei", moderată de Mihai Gâdea, Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Hepta

Invitat, miercuri seară, la emisiunea "Sinteza Zilei", moderată de Mihai Gâdea, Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Președintele interimar al PSD a punctat că aceasta este "o ONG-istă, un ministru care crede în popândăii care opresc Răstolnița", dar că el "nu le va pune niciodată în fața prețului la energie, în fața construcțiilor și autostrăzilor".

"Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri doar din acestea, să le zic semi-apocaliptice, poate fi una din cauzele care au dus AUR-ul la 40 la sută. De aceea am spus că e cazul, pe lângă măsuri de restructurări, să venim și cu soluții de relansare. Un exemplu bun a fost azi în Parlament, pe moțiunea simplă – eu am avut ieri discuție în coaliție cu doamna ministru Buzoianu.

Eu îi respect opinia doamnei ministru Buzoianu de la Mediu, dânsa e o ecologistă convinsă, crede în toate lucrurile de care spuneam noi mai devreme – în popândăii care opresc Răstolnița, în cărăbușii care opresc autostrăzi, în urșii care sunt tot pe autostradă. Îi respect lucrul ăsta, e un lucru corect. E o ONG-istă, un ministru care crede în aceste lucruri și le susține. Viziunea mea e cu totul alta – aceste lucruri nu o să le pun niciodată în fața prețului la energie, în fața construcțiilor și autostrăzilor.

Noi avem la bază un program de guvernare care spune că hidrocentralele trebuie să treacă rapid în proces de terminare și a înțeles acest lucru. Asta e o abordare corectă, neschimbându-și opiniile.

Dincolo, la opoziție, la AUR, am văzut doar un spectacol, urcându-se pe un subiect pe care l-a adus în atenția publică colegul Daniel Zamfir, care a văzut bine acest subiect: că la Mediu, de o lună și ceva, e un dosar neaprobat și azi au intrat lucrurile pe făgaș normal. Asta e diferența între opoziția live pe TikTok", a afirmat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

Reamintim, miercuri, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiată de AUR, a fost respinsă cu 200 de voturi „contra” și 87 „pentru”.