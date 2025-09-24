Sorin Grindeanu: Amenințarea cu demisia nu e o tactică care să ne impresioneze

Publicat acum 5 ore si 15 minute

Sorin Grindeanu: Sunt câteva lucruri care au să vină în următoarele luni – reforma administrației – dacă vorbim de reformă, reforma nu înseamnă concediere, înseamnă multe alte lucruri. România are nevoie de reformă, dar și de una a administrației centrale, pentru că pot să vă dau exemple foarte multe. Există servicii publice deconcentrate în județe care se calcă pe picioare unele pe altele.

Dar viziunea noastră se desparte de prim-ministru în următorul punct fundamental – da, suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile, pentru că acest lucru contează. Să lăsăm o autonomie locală, astfel încât primarul și consiliul local să hotărască ce înseamnă reducerea de cheltuieli.

La nivel național, dacă faci o reducere de cheltuieli de cinci la sută pe salarii, acolo s-ar economisi în jur de 1,2 miliarde. Adică aproape la fel cu ce înseamnă concedierea a 13 mii de oameni.

Poate se gândește cineva că nu mai are nevoie de direcție juridică, externalizez, angajez o echipă de avocați. De aceea am spus să lăsăm autonomia locală, sigur că trebuie să umblăm și sunt destule exemple unde sunt UAT și primării care au angajați în exces, lucrurile trebuie reglate dar hai să găsim soluția potrivită, aici diferim.

Nu înțeleg de ce nu dăm autonomia locală. Primarii sunt aleși, ei răspund românilor dacă nu conduc bine o primărie. Le dăm cadrul și posibilitatea să reducă excesele, urmărind o țintă comună – reducerea de cheltuieli. Cum să o facem? Puteam să o facem doar de fațadă și să avem o reducere pe zona de salarii, dar să crească pe bunuri și servicii, așa cum v-am spus. Eu v-am dat un exemplu de marjă – ce a propus prim-ministrul are un impact de 1,3 miliarde. Parte dintre acei oameni dați afară, cel puțin o perioadă, vor merge în șomaj și statul va plăti. Deci nu va fi doar 1,3 miliarde, va fi mai puțin.

Simplu, vă spun cum: trebuie să avem, pentru primării de aceeași mărime aproximativă, o bază de calcul identică. Pot să vă dau exemple – pentru o primărie de până în 1.500 de locuitori să fie minimum 8 angajați, maximum 10, să nu ai mai mult de atât. Cei care se susțin financiar, sunt primării care n-au nevoie de bani de la buget, trebuie să-i lași independenți să-și controleze finanțele proprii.

Avem primării de sector în București cu structură diferită: la S6 are, în aparatul propriu al primarului, ca angajați pe cei din administrația domeniului public. La S2 există o societate comercială care se ocupă. Nu avem aceeași bază de calcul. Și atunci, se rezolvă pe categorii de primării și de UAT – dai o matrice și calculezi la fel pentru toată lumea.