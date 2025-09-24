Sorin Grindeanu: Amenințarea cu demisia nu e o tactică care să ne impresioneze

Prindem anul nou cu acest guvern?Publicat acum 4 ore si 35 minute
Sorin Grindeanu: Prindem martie 2027, așa scrie în protocol. Întăresc ce a spus Olguța. Protocolul este între PSD cu sau fără Grindeanu, cu sau fără Olguța, PNL cu sau fără Bolojan sau cine mai vreți, USR cu sau fără Fritz, UDMR cu sau fără... aici e mai greu, că Kelemen Hunor pare că e veșnic.
N-a fost o perioadă simplă, știu prin ce trece premierul Bolojan și-l înțeleg. De asemenea, ce trebuie să se înțeleagă despre PSD - dacă ignori părerile unui partid cu forța PSD-ului, nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Cred că toată lumea din coaliție a înțeles cum stau lucrurile.
Când va avea loc Congresul PSDPublicat acum 4 ore si 36 minute
Sorin Grindeanu: În săptămânile următoare, o să vedem. Consultându-mă cu mai mulți colegi, am hotărât să treacă toate aceste lucruri legate de pachete, de rectificare. Preocuparea noastră trebuie să fie să avem o rectificare bună pentru români, să continue investițiile, să avem tot timpul proiecte cum a fost cel de plafonare, legate de hidrocentrale, să trecem această perioadă nu simplă și imediat după vom organiza congresul.
Grindeanu: Doamna Buzoianu e o ONG-istă. Crede în popândăii care opresc RăstolnițaPublicat acum 4 ore si 42 minute
Sorin Grindeanu: Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri doar din acestea, să le zic semi-apocaliptice, poate fi una din cauzele care au dus AUR-ul la 40 la sută. De aceea am spus că e cazul, pe lângă măsuri de restructurări, să venim și cu soluții de relansare. Un exemplu bun a fost azi în Parlament, pe moțiunea simplă – eu am avut ieri discuție în coaliție cu doamna ministru Buzoianu. Eu îi respect opinia doamnei ministru Buzoianu de la Mediu, dânsa e o ecologistă convinsă, crede în toate lucrurile de care spuneam noi mai devreme – în popândăii care opresc Răstolnița, în cărăbușii care opresc autostrăzi, în urșii care sunt tot pe autostradă. Îi respect lucrul ăsta, e un lucru corect. E o ONG-istă, un ministru care crede în aceste lucruri și le susține. Viziunea mea e cu totul alta – aceste lucruri nu o să le pun niciodată în fața prețului la energie, în fața construcțiilor și autostrăzilor.
Noi avem la bază un program de guvernare care spune că hidrocentralele trebuie să treacă rapid în proces de terminare și a înțeles acest lucru. Asta e o abordare corectă, neschimbându-și opiniile. Dincolo, la opoziție, la AUR, am văzut doar un spectacol, urcându-se pe un subiect pe care l-a adus în atenția publică colegul Daniel Zamfir, care a văzut bine acest subiect: că la Mediu, de o lună și ceva, e un dosar neaprobat și azi au intrat lucrurile pe făgaș normal. Asta e diferența între opoziția live pe TikTok.
Grindeanu: Eu înțeleg presiunea la care e supus domnul Bolojan, de aceea încerc să-l sprijinPublicat acum 4 ore si 56 minute
Sorin Grindeanu: Legat de rectificare, astăzi, când am fost întrebat, nu aveam datele. În paranteză fie spus, eu vreau să-l felicit pe Alex Nazare că a reușit să discute la Bruxelles și să existe acest deficit acceptat de 8,4. E o treabă bună, pentru că ne dă posibilitatea să reglăm mai ușor anumite desechilibre pe care le avem în economie.
Cu un deficit de 8,4 se pot continua investițiile importante, inclusiv cele prin programul Anghel Saligny, care sunt foarte importante pentru administrațiile locale. Nouă ne e ușor la București sau la Timișoara, pentru că avem apă, asfalt, iluminat public și gaz. Sunt însă multe localități în România care nu au aceste lucruri, iar investițiile prin Anghel Saligny exact la asta se referă. În plus, majoritatea lor sunt realizate de companii românești și se va vedea impactul în economie.
Sigur că există reglaje – nu grave – pe care sper să le depășim mâine, dar mai avem de găsit o sumă nu foarte mare pentru investiții. Nu e un efort extraordinar, avem și soluții în marja de 8,4, așa cum a cerut Comisia. Ar fi a treia veste bună din această săptămână.
Am fost și eu prim-ministru, să știți că e cea mai grea funcție, mai grea decât orice altceva. Eu înțeleg presiunea la care e supus domnul Bolojan, de aceea încerc să-i dau mereu sprijin, să-i dau soluții, iar PSD să vină cu proiecte care să ajute oamenii. După trei luni în care oamenii au auzit numai lucruri rele, cred că ar trebui să se mai audă și lucruri bune. România nu mai poate să audă doar de lucruri nasoale, de tăieri, de deficit. Să vedem ce facem pentru că oamenii ne-au ales să le facem viața mai bună.
Noi vom da pachetul pe relansarea economică – toți colegii au prezentat, și asta e iar o condiție: să fie parte din pachetul trei, să venim și cu măsuri de relansare.
Grindeanu, despre reforma administrației locale: Nu se poate merge mai departe dacă nu avem unanimitatePublicat acum 5 ore si 7 minute
Sorin Grindeanu: Știți cum e, nu poți să iei o decizie doar pentru că așa scrie în protocol. Deciziile se iau în unanimitate, cu consens, deci nu se poate merge mai departe dacă nu avem unanimitate. Eu sper ca argumentele noastre să fie acceptate, așa cum s-a întâmplat și pe plafonare: la început nici ea nu s-a vrut. Au venit cu argumente și alți colegi, și într-un final s-a acceptat.
Eu sper ca argumentele noastre să fie acceptate și pe zona de administrație. E o primărie în nordul țării, nici nu știu ce primar e, micuță, dar are în jur de 69 de angajați pe fonduri europene. A atras incomparabil mai puțin decât știu că s-a atras, de exemplu, la Transporturi, unde echipa e mai mică.
După care trebuie să vedem cum facem acea reducere de cheltuieli și pentru administrația locală, și pentru cea centrală.
Grindeanu: Suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile. Reformă nu înseamnă concedieriPublicat acum 5 ore si 15 minute
Sorin Grindeanu: Sunt câteva lucruri care au să vină în următoarele luni – reforma administrației – dacă vorbim de reformă, reforma nu înseamnă concediere, înseamnă multe alte lucruri. România are nevoie de reformă, dar și de una a administrației centrale, pentru că pot să vă dau exemple foarte multe. Există servicii publice deconcentrate în județe care se calcă pe picioare unele pe altele.
Dar viziunea noastră se desparte de prim-ministru în următorul punct fundamental – da, suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile, pentru că acest lucru contează. Să lăsăm o autonomie locală, astfel încât primarul și consiliul local să hotărască ce înseamnă reducerea de cheltuieli.
La nivel național, dacă faci o reducere de cheltuieli de cinci la sută pe salarii, acolo s-ar economisi în jur de 1,2 miliarde. Adică aproape la fel cu ce înseamnă concedierea a 13 mii de oameni.
Poate se gândește cineva că nu mai are nevoie de direcție juridică, externalizez, angajez o echipă de avocați. De aceea am spus să lăsăm autonomia locală, sigur că trebuie să umblăm și sunt destule exemple unde sunt UAT și primării care au angajați în exces, lucrurile trebuie reglate dar hai să găsim soluția potrivită, aici diferim.
Nu înțeleg de ce nu dăm autonomia locală. Primarii sunt aleși, ei răspund românilor dacă nu conduc bine o primărie. Le dăm cadrul și posibilitatea să reducă excesele, urmărind o țintă comună – reducerea de cheltuieli. Cum să o facem? Puteam să o facem doar de fațadă și să avem o reducere pe zona de salarii, dar să crească pe bunuri și servicii, așa cum v-am spus. Eu v-am dat un exemplu de marjă – ce a propus prim-ministrul are un impact de 1,3 miliarde. Parte dintre acei oameni dați afară, cel puțin o perioadă, vor merge în șomaj și statul va plăti. Deci nu va fi doar 1,3 miliarde, va fi mai puțin.
Simplu, vă spun cum: trebuie să avem, pentru primării de aceeași mărime aproximativă, o bază de calcul identică. Pot să vă dau exemple – pentru o primărie de până în 1.500 de locuitori să fie minimum 8 angajați, maximum 10, să nu ai mai mult de atât. Cei care se susțin financiar, sunt primării care n-au nevoie de bani de la buget, trebuie să-i lași independenți să-și controleze finanțele proprii.
Avem primării de sector în București cu structură diferită: la S6 are, în aparatul propriu al primarului, ca angajați pe cei din administrația domeniului public. La S2 există o societate comercială care se ocupă. Nu avem aceeași bază de calcul. Și atunci, se rezolvă pe categorii de primării și de UAT – dai o matrice și calculezi la fel pentru toată lumea.
Grindeanu: Nu am intrat în Coaliție să facem instabilitate, să schimbăm guvernePublicat acum 5 ore si 22 minute
Sorin Grindeanu: Noi nu am intrat în coaliție să producem instabilitate, să schimbăm guverne după trei luni și să schimbăm prim-ministrul. S-au întâmplat două lucruri bune la propunerea PSD – s-a acceptat plafonarea adaosului la alimentele de bază, un lucru bun, și al doilea, o victorie astăzi care nu e a PSD, eu cred că e a românilor – noi astăzi am reușit, cerând direct prim-ministrului să se implice pe subiectul hidrocentralelor, două lucruri: unu, ca până la sfârșitul săptămânii să fie semnată autorizația de mediu pentru centrala de la Pașcani, și doi, pentru următoarele să fie o OUG care să le plaseze la obiective de interes național, care să le scutească. Când ai o hidrocentrală ca cea de la Răstolnița, care poate să producă energie ieftină și la care e oprită construcția pentru că, nu glumesc, e un culoar pentru popândăi, sigur că lucrurile astea creează frustrări. Înainte de ședința de grup, m-a sunat și m-a asigurat că cele două lucruri vor fi făcute. De ce e important? Asta va duce la o energie mai ieftină, lucrurile care contează pentru români, dincolo de breaking news-uri, moțiuni simple și titluri care fac deliciul, dar nu le fac viața mai bună telespectatorilor.
Revenind la cum stăm în coaliție – eu nu cred că această abordare ultimativă, „ne dăm demisiile”, e un lucru pe care trebuie să-l repetăm, și pare că prim-ministrul a înțeles asta. Am văzut că azi și-a nuanțat poziția. Știți de ce? Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată.
Nu e o tactică care să ne impresioneze și nu asta așteaptă românii. Când ignori soluții și vin din partea unui partid care are așa pondere mare cum are PSD atât pe plan local cât și pe plan național, păi nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții constructive, le dezbatem și îmbunătățim și asta e calea de urmat. Trebuie să ne anime dialogul și asta sper să înțelegem cu toții.
Mihai Gâdea: A amenințat premierul cu demisia?
Sorin Grindeanu: A fost așa o discuție, dar pare că a trecut.
Grindeanu, despre arestarea lui Potra: Îi felicit pe cei din MAI și Ministerul JustițieiPublicat acum 5 ore si 34 minute
Sorin Grindeanu: Eu vreau să-i felicit pe cei de la MAI pentru că și ei au avut un rol în această arestare, cei de la Ministerul Justiției la fel, e un lucru bun că cei care fug de lege sunt aduși să răspundă. Aș mai spune ceva și aș mai adăuga la tot acest proces un lucru – faptul că eu cred că acum o săptămână, când Parchetul General prin procurorul general au prezentat acel rechizitoriu pentru Călin Georgescu, arată determinarea instituțiilor din România de a face lumină și e un lucru foarte bun pentru societate. E foarte bine că a fost prins Potra, că se va merge în instanță pentru că acolo vom vedea cu toții adevărul.
Mihai Gâdea: A fost România în pericol la alegerile prezidențiale din toamnă?
Sorin Grindeanu: Evident, România are pârghiile necesare să determine aceste lucruri, cu întârziere dar le-a detectat, a luat deciziile corecte în iarnă și lucrurile au intrat pe făgașul normal. Și, da, am fost în pericol așa cum e și Republica Moldova unde sper să câștige forțele pro-europene. De aceea îi îndemn pe cei care trăiesc în România dar sunt și cetățeni moldoveni să aibă grijă ce aleg pentru că e un pericol și nu o spun doar eu, ați văzut că lideri importanți și președintele Nicușor Dan o spune, asta arată preocuparea Europei pentru Moldova, dorința ca ea să-și păstreze traiectoria european. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect dar o să ne spunem părerea, ne dorim ca Moldova să se reunească cu România în interiorul Uniunii Europene.
Guvernul stă pe un butoi cu pulbere. Cum vede Grindeanu viitorul CoalițieiPublicat acum 7 ore si 30 minute
Șeful interimar al PSD va fi prezent în platoul Antena 3 CNN, începând cu ora 21.00. Sorin Grindeanu va răspunde întrebărilor realizatorului Mihai Gâdea despre certurile care ar putea dezbina coaliția de guvernare dar și Guvernul condus de Ilie Bolojan, care a amenințat cu demisia în repetate rânduri.
Miercuri, Grindeanu a afirmat că nu e de acord „cu ideea ca Ilie Bolojan să plece”. Declarația este făcută în contextul în care mai mulți lideri din partid, printre care Mihai Tudose și Lia Olguța Vasilescu au vorbit despre posibilitatea ca Bolojan să fie înlocuit, în condițiile în care acesta a amenințat cu demisia.
„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această Coaliție este o Coaliție care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie să existe conform protocolului acel switch”, a spus Grindeanu.
Despre decizia CCR privind pensiile magistraților, amânată miercuri de judecătorii Curții, despre care s-a spus că ar putea afecta legitimitatea Coaliției și a Guvernului, Grindeanu a declarat: „Eu cred că la CCR în acest moment sunt oameni care sunt conștienți de încărcătura deciziilor pe care le iau. Că vor lua o decizie în cunoștiință de cauză”.
Reacția lui Grindeanu vine după ce marți președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor Coaliției, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, să renunțe la scandalurile dintre partidele care formează guvernul, pentru că este nevoie de stabilitate și liniște.
De asemenea, Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că nu ia în considerare să-şi prezinte demisia, susținând că se concentrează asupra stabilității politice.
Între timp, coaliția se clatină sub greutatea scandalurilor pe bani, funcții și reforme. PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că Guvernul ar putea cădea dacă nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administrației.
Premierul insistă pentru o reducere cu 10% a posturilor ocupate din primării și consilii județene, în timp ce PSD și UDMR se opun. Cele două partide au propus în schimb o reducere cu 10% a cheltuielilor, variantă pe care Bolojan nu o acceptă.
Un subiect sensibil este și organizarea alegerilor locale pentru Primăria Capitalei. Social-democrații au avertizat și că, dacă PNL și USR vor avea candidat comun la Primăria Capitalei, atunci PSD va ieși de la guvernare, pentru că această strategie ar izola partidul în coaliție. În plus, PSD cere ca alegerile să aibă loc în primăvară, în timp ce liberalii și USR le doresc organizate în toamnă.
Legea prevede că alegerile trebuie organizate în maximum 90 de zile după vacantarea postului, termen care a fost însă depășit.