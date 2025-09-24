Sorin Grindeanu: „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Coaliția să dureze până în 2028, în 2027 facem switch-ul”

Sorin Grindeanu spune că Ilie Bolojan trebuie să rămână premier. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu e de acord „cu ideea ca Ilie Bolojan să plece”. Declarația este făcută în contextul în care mai mulți lideri din partid, printre care Mihai Tudose și Lia Olguța Vasilescu au vorbit despre posibilitatea ca Bolojan să fie înlocuit, în condițiile în care acesta a amenințat cu demisia.

„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această Coaliție este o Coaliție care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie să existe conform protocolului acel switch”, a spus Grindeanu.

„Avem un prim-ministru Ilie Bolojan care a dovedit astăzi un exemplu bun în rezolvarea acestei chestiuni legate de moțiune trebuie să continue. Asta nu înseamnă că ideile noastre pe administrație, pe relansarea economiei...vom înainta acest pachet către Coaliție”, a mai declarat liderul interimar al PSD.

Despre decizia CCR privind pensiile magistraților, amânată miercuri de judecătorii Curții, despre care s-a spus că ar putea afecta legitimitatea Coaliției și a Guvernului, Grindeanu a declarat: „Eu cred că la CCR în acest moment sunt oameni care sunt conștienți de încărcătura deciziilor pe care le iau. Că vor lua o decizie în cunoștiință de cauză”.

Reacția lui Grindeanu vine după ce marți președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor Coaliției, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, să renunțe la scandalurile dintre partidele care formează guvernul, pentru că este nevoie de stabilitate și liniște