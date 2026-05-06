Sorin Grindeanu exclude ca PSD să intre într-un guvern minoritar: „Avem un plan”

Sorin Grindeanu a exclus varianta în care PSD intră într-un guvern minoritar, la scurt timp după ce au apărut informații că la Palatul Cotroceni se conturează din ce în ce mai mult această soluție pentru a ieși din criza politică. Președintele PSD a adăugat, într-un interviu la Euronews, că social-democrații nu vor susține nici măcar din Parlament un guvern minoritar.

Întrebat dacă ar fi posibil un scenariu în care PSD și UDMR formează un guvern minoritar, Sorin Grindeanu a declarat: „Nu. Am exclus această variantă. Nu doar să fie parte a unui guvern minoritar PSD, nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o acceptăm”.

Declarația președintelui PSD vine la scurt timp după ce Antena 3 CNN a relatat că Președintele Nicușor Dan ia în calcul formarea unui guvern minoritar, PSD-UDMR, pe măsură ce varianta refacerii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR pare tot mai improbabilă.

De asemenea, liderii PSD nu au stat deocamdată de vorbă cu președintele Nicușor Dan. Tototdată, numărul 2 în PSD, Claudiu Manda, a declarat că liberalii trebuie să se „liniștească” și că au luat „la cald” decizia de a intra în opoziție.

„Dacă se cere ca PSD să dea premierul, nu fugim de această obligație și numele pe care noi îl propunem este Sorin Grindeanu”, a mai spus Manda.

Mesajul lui Grindeanu în ședința PSD

În ședința Biroului Politic Național al PSD, care a durat 15 minute, Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor săi să aibă răbdare deoarece există un plan, potrivit surselor Antena 3 CNN.

„Aveţi răbdare, avem un plan! Avem toate opţiunile pe masă. PSD îşi doreşte să guverneze, dar vrem să facem un guvern pro-european. De zilele următoare trebuie sa începem să lucram la nişte politici publice, soluţiile PSD-ului. Noi trebuie să fim maturul din încăpere. De aceasta dată să avem condiţii mai stricte”, a spus Grindeanu.

Varianta unui guvern minoritar nu este dorită nici de UDMR. Kelemen Hunor a declarat astăzi că trebuie refăcută vechea coaliție de guvernare în jurul unui premier „responsabil”, capabil să coaguleze o majoritate în jurul său, dar care în același timp să nu fie un „rival” pentru liderii PNL și PSD.

România se află în plină criză politică. Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

În timp ce social-democrații au anunțat că vor să rămână la guvernare și fosta coaliție să fie refăcută „poate ajustată” inclusiv cu un alt premier de la PSD, PNL și USR au anunțat că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și liberalii au anunțat chiar că vor trece în opoziție.

Începând de astăzi, președintele Nicușor Dan a început discuțiile informale la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție. Primul cu care a stat de vorbă a fost președintele USR, Dominic Fritz, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.