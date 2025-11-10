Sorin Grindeanu vrea ca Bolojan să-l revoce de la ARF pe Mihai Barbu, trezorierul PNL implicat în dosarul lui Fănel Bogos

Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui. Foto: INQUAM Photos/Pană Tudor

"I-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către Cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu, şi mă aştept ca această revocare să fie semnată foarte repede. E o chestiune care trebuia să se întâmple probabil la finalul săptămânii trecute", a spus Grindeanu la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

El a menţionat că decizia de demitere a lui Barbu "este la prim-ministru".

Joi, Mihai Barbu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi director al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma audierilor DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este arestat preventiv pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

Barbu este acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, după ce în scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Fănel Bogos a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA.

Partidul Naţional Liberal a anunţat că Mihai Barbu este suspendat din toate funcţiile deţinute în partid pe durata aplicării controlului judiciar. Deputatul de Iaşi Alexandru Muraru va coordona activitatea Filialei Teritoriale a PNL Vaslui.

