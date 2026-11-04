„Stupid duck”. Cătălin Predoiu îl atacă dur pe Fritz după declarația despre Trump. „Președinte de partid de 9%”

4 minute de citit Publicat la 18:49 04 Noi 2026 Modificat la 18:49 04 Noi 2026

Predoiu pune sub semnul întrebării apropierea PNL de USR. Colaj foto: Agerpres

Cătălin Predoiu l-a criticat dur pe liderul USR, Dominic Fritz, după ce acesta l-a descris pe președintele american Donald Trump drept „lame duck” (rață șchioapă), după victoria democraților. Predoiu îl acuză că importă în România conflictele politice din SUA, avertizând că astfel de declarații pot afecta interesele naționale.

„Stupid duck?!

Dl Fritz, președinte de partid de 9%, numește pe dl Trump, Președintele SUA, «lame duck», ironic, desigur, cert nepoliticos.

Dl Fritz preia limbajul politic al democraților americani în disputa lor cu președintele Trump, repetând o greșeală pe care o fac și alți politicieni români: importă în România «războaiele» politice interne din alte țări, confundă propriile simpatii ideologice cu interesul național și ajung să se poziționeze împotriva unor obiective strategice ale propriei țări.

Doar dacă nu cunoști mecanismele constituționale ale SUA și realitățile politice americane sau vrei cu orice chip să pari cumva un «stupid duck» faci o astfel de afirmație".

Predoiu contestă și ideea că Donald Trump ar fi un președinte aflat în pierdere de putere, amintind că acesta se află la al doilea mandat și că are în continuare atribuții importante:

„O astfel de afirmație nu se face din partea unui șef de partid dintr-o țară parteneră. Nu este doar un afront la adresa unei persoane, este un afront la adresa SUA, pentru că Președintele SUA, indiferent cine este acesta, reprezintă SUA. Dl Fritz continuă astfel o serie jenantă de exprimări nepoliticoase la adresa Președintelui SUA, implicit la adresa SUA, ale unor foști oficiali guvernamentali români.

Domnul Fritz are, desigur, dreptul la opinii politice. Dar una este să analizezi evoluțiile politice de la Washington și alta să tratezi cu superficialitate și impolitețe poziția președintelui principalului partener strategic al României. Un președinte american aflat la al doilea mandat nu este un președinte lipsit de putere. Constituția Statelor Unite este foarte clară în privința atribuțiilor sale. Iar realitatea geopolitică este și mai clară".

Predoiu enumeră investițiile americane, energia, infrastructura, tehnologiile și industria de apărare printre domeniile în care România ar trebui să consolideze parteneriatul strategic cu Statele Unite. În acest context, îi cere USR să explice ce a făcut concret pentru susținerea acestor proiecte.

„România se află într-o regiune afectată direct de războiul din Ucraina, de amenințări hibride și de competiția strategică din zona Mării Negre. În acest context, relația cu Statele Unite nu poate fi tratată ca un exercițiu de retorică politică. Este o chestiune de interes național.

Deci, cu atât mai condamnabil este să lansezi o astfel de ironie dintr-o țară aflată în zonă de conflict militar, cu un context de securitate complicat. Este la limita iresponsabilității în raport cu propriile interese naționale.

Bineînțeles că România va găsi cele mai bune căi de a-și materializa interesele de țară în orice conjunctură de politică internă a SUA. Exprimări precum cea a dlui Fritz nu ajută deloc.

Reamintesc că proiectele de cooperare militară și economică cu SUA au un impact esențial asupra securității naționale a României.

Am susținut constant că Parteneriatul Strategic cu SUA trebuie consolidat prin proiecte concrete: investiții americane, energie, infrastructură, tehnologii, industrie de apărare și cooperare instituțională. Nu este suficient să declarăm că suntem parteneri strategici. Trebuie să și acționăm în consecință.

Cred că USR are de explicat ce poziție are față de aceste proiecte și ce a făcut concret pentru susținerea lor. Declarațiile neprofesioniste despre politica americană nu pot ține locul unor răspunsuri privind interesele economice și strategice ale României”.

Predoiu, despre apropierea PNL de USR

Predoiu pune sub semnul întrebării apropierea PNL de USR în perspectiva unei eventuale alianțe politice și electorale, cerându-i lui Ilie Bolojan să clarifice poziția partidului față de politica externă și parteneriatul strategic cu SUA.

„Există și o dimensiune politică internă ridicată de ieșirea în decor a dlui Fritz. PNL, condus de dl președinte Ilie Bolojan, trebuie să clarifice ce viziune comună asupra politicii externe și a Parteneriatului Strategic cu SUA poate construi alături de USR. Diferențele de abordare nu dispar printr-o alianță electorală. Iar politica externă nu poate deveni un teren al improvizațiilor dictate de competiția dintre partide.

USR, condus de dl Fritz, este partidul cu care PNL, condus de dl președinte Bolojan, se pregătește să se alieze politic și electoral; de fapt, USR ar fi partidul în care PNL deja se „topește ideologic” și prin „infuzie” de personal „reformist”, prin nume gen Pâslaru și Gheorghiu, progresiv, încă din 2025, programat. Deci, care va fi poziția PNL, dincolo de declarații, după eventuala formare a unei alianțe cu USR?!”.

În finalul mesajului, Predoiu face referire la declarația lui Dominic Fritz potrivit căreia nu dorește „să se lipească de Predoiu”. El îi cere liderului USR să indice ce realizări concrete poate revendica:

„PS. În privința declarației recente a domnului Fritz că nu dorește «să se lipească de Predoiu», nu am nicio preocupare. Fiecare om politic răspunde pentru propriul bilanț. Eu mi-l asum pe al meu, cu rezultate, dificultăți și lucruri rămase de făcut. Dar, pentru un șef de partid, respectiv pentru dl Fritz, întrebarea esențială ar fi: cu ce se „lipește” dânsul de istoria țării, cu ce serviciu făcut țării, cu ce realizare concretă?

Personal sau în echipă. La capitolul «muncă în echipă», domnul Fritz ar putea explica și responsabilitățile celor implicați în golirea celor două baraje, în urma căreia populația din trei județe a rămas fără apă. O asemenea situație ridică întrebări serioase despre competență, coordonare și răspundere administrativă. După cum lipsa oricărei preocupări pentru susținerea unor proiecte de cooperare economică cu SUA indică o lipsă de înțelegere sau de preocupare față de interesele de securitate ale României”.