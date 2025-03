Surse: Ce nume de prezidențiabil se discută în ședința AUR. Simion refuză, dar e votat în unanimitate. Dungaciu, a doua variantă

AUR a organizat marți seară o ședință de urgență. FOTO: Colaj Agerpres/ Hepta

AUR a organizat marți seară o ședință de urgență după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu de către CCR. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, George Simion a fost votat în unanimitate de conducerea partidului pentru prezidențiale, însă a refuzat. Următorul cel mai votat a fost sociologul Dan Dungaciu, fiind urmat de actorul Dan Puric. Claudiu Târziu a obținut doar trei voturi „pentru”.

În timpul ședinței de marți seară au fost propuse nouă persoane pentru a primi susținerea AUR la alegerile prezidențiale din luna mai:

George Simion

Dan Dungaciu

Dan Puric

Claudiu Târziu

Sorin Constantinescu

Gheorghe Piperea

Anamaria Gavrilă

Cristela Georgescu

Petrișor Peiu

Deși candidatura lui George Simion a fost votată în unanimitate de membrii AUR în timpul ședinței, el susține în continuare că refuză candidatura.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, marţi seara, că nu va candida la alegerile prezidenţiale din luna mai, el adăugând că în continuare va face „ce zice domnul Călin Georgescu” şi a subliniat că, pe plan legislativ, începând de miercuri dimineaţă, partidele de opoziţie suveraniste vor intra în grevă parlamentară.

„Nu, nu voi candida la postul de preşedinte al României. Am candidat, am primit 1,3 milioane de voturi, Călin Georgescu a primit 2,1 milioane de voturi, urma să câştige al doilea tur de scrutin. Aşa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgescu (...). Când oamenii votează pe cineva să-i reprezinte, trebuie ca acest lucru să se întâmple. De aceea eu voi face mai departe ce zice domnul Călin Georgescu şi ce am vorbit luni cu domnul Călin Georgescu şi cu doamna Ana Maria Gavrilă, nimic altceva. Mai sunt foarte puţine zile până când se pot depune dosarele de candidatură. Nu vreau să stric unele ştiri false, care s-au perindat la unele posturi de televiziune, dar nu am complotat, nu am strâns, fără ştirea domnului Călin Georgescu, semnături. Nu am făcut altceva decât să fiu corect faţă de propria conştiinţă, faţă de poporul român. Mai departe, vreau să fiu în continuare corect şi nu mă voi da niciun pas, în stânga sau în dreapta, şi rămân pe aceleaşi poziţii”, a mai afirmat Simion.

Liderul AUR a adăugat că miercuri se va întâlni cu Călin Georgescu și că va susţine o conferinţă de presă.

Dan Dungaciu, a doua variantă

Și candidatura sociologului Dan Dungaciu a fost supusă la vot. Doar șapte membri au votat „împotrivă”.

Sociologul Dan Dungaciu a negat luni seară informația potrivit căreia l-ar putea înlocui pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai. „Candidatura mea nu a existat și nu există”, a mai adăugat el.

Actorul Dan Puric a fost și el votat, primind doar nouă voturi „împotrivă”.

De asemenea, Claudiu Târziu a primit doar trei voturi „pentru” din 124.

Curtea Constituțională a respins marți, definitiv, candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai. În ședința Curții, judecătorii CCR au respins cu unanimitate de voturi toate contestațiile depuse la decizia luată de Biroul Electoral Central duminică seara, când a fost invalidată candidatura lui Georgescu. Astfel, AUR trebuie să ia o decizie cât mai rapid, deoarece termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025 este 15 martie, ora 24:00.