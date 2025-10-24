Surse: Nicușor Dan va convoca două ședințe CSAT consecutive în perioada următoare. Ce subiecte vor fi abordate

Publicat la 09:20 24 Oct 2025

Ședință CSAT, imagine de arhivă. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan va convoca două ședințe CSAT consecutive, în perioada următoare, au anunțat surse din Administrația Prezidențială pentru Antena 3 CNN.

Prima ședința CSAT va fi convocată „până la mijlocul lunii noiembrie” și va fi una „informală”.

Principalele subiecte de pe agenda ședinței CSAT vor fi legate de achiziția și producția de drone, precum și ajutorul militar pe care România îl va acorda Ucrainei.

A doua ședință CSAT va avea loc în jurul datei de 15 noiembrie. În cadrul acestei ședințe se va discuta și adopta Strategia Națională de Apărare a României.

Președintele Nicușor Dan a anunțat recent că viitoarea Strategie națională de apărare a țării va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă și corupția. Șeful statului a precizat că documentul este aproape finalizat și este în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT.

„Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a 2-a pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției”, a spus președintele Nicușor Dan.