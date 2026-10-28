Tabloul de Grigorescu evaluat la doar 3,50 lei provoacă un scandal politic între PSD și PNL, în Prahova

Preşedintele PSD și CJ Prahova, Virgiliu Nanu (S) și președintele PNL Prahova, Mircea Roșca (D). Colaj foto: Virgiliu Nanu și Mircea Roșca / Facebook

Un tablou pictat de Nicolae Grigorescu, uitat în evidența Muzeului de Artă „Ion Ionescu Quintus” din Ploieşti și evaluat la doar 3,50 lei, a provocat un scandal PSD şi PNL Prahova. Preşedintele filialei PNL, Mircea Roşca, l-a acuzat pe liderul PSD, Virgiliu Nanu, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean, că nu acordă importanţă culturii. „Atât a mai rămas, în acte, din respectul pentru patrimoniul naţional?”, a întrebat Roșca. Ulterior, Nanu a reamintit faptul că tabloul avea exact aceeaşi valoare şi în perioada în care Mircea Roşca a fost unul dintre şefii Consiliului Judeţean în subordinea căruia se află Muzeul de Artă.

Consiliul Judeţean aminteşte că muzeul este condus, de ani de zile, de un director care a avut inclusiv funcţii în administraţia locală în calitate de membru al PNL. Tabloul „Peisaj”, semnat de Nicolae Grigorescu şi aflat în patrimoniul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, este evaluat, în documentele instituţiei de cultură, la doar 3,5 lei.

„Exemplificăm situaţia regăsită la Muzeul Judeţean de Artă Prahova «Ion Ionescu Quintus»: un tablou realizat de pictorul Nicolae Grigorescu - «Peisaj cu bordei» a fost evaluat în 2011 la valoarea de 868.575 lei, iar alt tablou, realizat de acelaşi pictor, intitulat «Peisaj», însă neevaluat, este înregistrat în evidenţa contabilă la valoarea de 3,5 lei. La unitatea subordonată Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, evidenţa contabilă a patrimoniului muzeal prezintă o lipsă de omogenitate, fiind identificate înregistrări ale bunurilor la valori istorice (nedenominate), dar şi la valori actualizate, fapt ce compromite reflectarea reală a activelor entităţii”, se arată într-un document al Curţii de Conturi.

După ce Curtea de Conturi a subliniat „lipsa de omogenitate a evaluării contabile a patrimoniului”, subiectul a pornit un scandal politic între Mircea Roşca şi Virgiliu Nanu.

Mircea Roșca, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, l-a atacat pe Virgiliu Nanu, președintele în funcție al CJ Prahova, spunând că „«nu sunt bani» nu poate deveni răspunsul permanent atunci când vorbim despre memoria unei naţiuni”.

„Un Grigorescu trecut în contabilitate la 3,50 lei. Atât a mai rămas, în acte, din respectul pentru patrimoniul naţional? Domnule Nanu, puneţi patrimoniul pe lista priorităţilor bugetare! Un mandat trece, ceea ce lăsăm în urmă rămâne. Să fim precişi: aceasta este o valoare contabilă veche, rămasă neactualizată. Dar explicaţia contabilă nu şterge responsabilitatea administrativă. Dimpotrivă: arată cât de mult poate fi amânată cultura atunci când cei care împart bugetele nu o consideră o prioritate.

«Nu sunt bani» nu poate deveni răspunsul permanent atunci când vorbim despre memoria unei naţiuni. Domnule Virgiliu Nanu, conduceţi Consiliul Judeţean Prahova. Aveţi responsabilitatea să asiguraţi instituţiilor culturale din subordine resursele necesare. Dacă muzeul spune că nu îşi permite evaluarea patrimoniului, problema trebuie rezolvată la masa unde se hotărăşte bugetul judeţului. Cât alocaţi pentru acest demers? Când începe? Care este calendarul? Prahovenii merită răspunsuri concrete, finanţare şi termene asumate. Un judeţ nu se administrează numai prin asfalt, capace de canal şi bănci inaugurate cu fotografi de faţă.

Ajutoarele sociale sunt necesare celor aflaţi în dificultate. Dar responsabilitatea unei administraţii cuprinde şi cultura, educaţia, spiritualitatea, tot ceea ce dă unei comunităţi identitate şi continuitate”, i-a transmis Mircea Roşca lui Virgiliu Nanu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Răspunsul lui Nanu a venit printr-un comunicat al Consiliului Judeţean.

„De la preluarea mandatului de către preşedintele Virgil Nanu până la sesizarea Curţii de Conturi din 19 iunie 2026, muzeul nu a solicitat fonduri pentru evaluarea patrimoniului şi nu a inclus în documentaţiile bugetare o poziţie «evaluarea operelor de artă». Conducerea Consiliului Judeţean nu a primit nicio informare privind valorile neactualizate, termenele depăşite sau necesarul de fonduri de când există situaţia.

Valoarea de 3,50 lei era aceeaşi şi în perioada în care domnul Mircea Roşca a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi în mandatele ulterioare, inclusiv ale administraţiilor liberale. Muzeul este condus cel puţin din 2006 de domnul Florin Sicoie, membru PNL din 1992 şi fost consilier local PNL. Domnul Roşca afirmă că explicaţia contabilă nu şterge responsabilitatea administrativă. Suntem de acord, iar principiul se aplică tuturor celor care au avut atribuţii în ultimele două decenii, inclusiv conducerii muzeului.

O deficienţă acumulată în acest interval nu poate fi pusă pe seama unui mandat început în noiembrie 2024”, a transmis Consiliul Judeţean Prahova.

Instituţia a explicat că tabloul „Peisaj”, ulei pe pânză de 26,5 x 45 cm, a intrat în patrimoniu pe 29 decembrie 1975, prin achiziţie de la Georgeta Oţetea, la preţul de 15.000 de lei. Lucrarea a fost reevaluată în 1989 la 35.000 de lei, sumă convertită la 3,50 lei prin denominarea monedei naţionale din 2005. Ultima reevaluare a tabloului datează din 1989.

Comparativ, lucrarea „Peisaj cu bordei” a fost evaluată în 2011 la 868.575 de lei. Potrivit directorului muzeului, evaluările au fost realizate până în 2017 şi apoi întrerupte din lipsă de fonduri.