Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere

Tanczos Barna, vicepremierul României. Sursa foto: Agerpres

Viceprim-ministrul României, Tanczos Barna, a declarat miercuri, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că "Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale". Potrivit afirmaţiilor sale, este necesar ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele, criticând situaţia din Prahova, unde o companie este intermediar între Apele Române şi celelalte companii, în condiţiile în care, în celelalte judeţe, companiile de apă sunt conduse de persoane care lucrează în domeniu de zeci de ani şi au experienţă.

Pe de altă parte, Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu. Iar în urmă cu două zile, Diana Buzoianu a cerut demisia directorilor exploatării bazinale Buzău și Prahova.

Vicepremierul Tanczos Barna a spus în cadrul interviului oferit la TVR Info că cearta politică nu ajută.

"Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă. (...). Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni", a afirmat vicepremierul ţării în timpul declaraţiilor de ieri.

Mai mult, Tanczos Barna a amintit de comparaţia făcută de şefa Mediului, Diana Buzoianu, cu dezastrul de la Salina Praid.

"Ceva similar s-a întâmplat şi la «Apele Române», şi la ESZ (n.r.: Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.), la aceste două companii care au fost responsabile pentru furnizarea apei potabile în acea regiune şi nu se gândeşte niciunul să-şi dea demisia. Încep să acuze în fel şi chip alte instituţii, să arunce vina unul pe celălalt şi să ne creeze o impresie în ce timp ce începem noi să ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem vinovaţi, cei care n-am avut nicio legătură cu deciziile tehnice", a mai precizat viceprim-ministrul României.

Prioritatea este acum furnizarea apei pentru populaţie, spune Tanczos Barna.

"Deci, acolo, în primul şi în primul rând, ei trebuie acum să facă tot posibilul să furnizeze apă. Pentru că oamenii de acolo nu sunt interesaţi nici de certuri de politice, nici până la urmă de cine este schimbat sau nu este schimbat. Acolo, prioritatea numărul unu este asigurarea apei pentru a reporni sistemele de furnizare", a mai explicat vicepremierul.

Tanczos Barna a subliniat că vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele.

"În al doilea rând, nu putem să rămânem un stat unde greşelile la acest nivel rămân fără repercusiuni şi fără consecinţe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece şi va trebui să plece şi să suporte consecinţele. Este punctul numărul doi", a adăugat oficialul.

Vicepremierul României a sublinat în timpul declaraţiilor că este necesară crearea unei structuri de furnizare a apei similară celor din celelalte judeţe.

"Trei. Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată acea structură de furnizare de apă similar cu celelalte judeţe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române şi celelalte companii.

Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din judeţ, cum este Hidro Prahova sau parcă aşa se numeşte cealaltă companie, aceleaşi reguli ca în celelalte judeţe şi să gestioneze prin Consiliul Judeţean sau Consiliul Judeţean, prin această companie regională, problemele. N-are ce să caute la o companie naţională o companie de furnizare de apă. Când nu există nicio situaţie de genul acesta în alte judeţe", a mai afirmat Tanczos Barna.

La compania care se va înfiinţa trebuie aduşi specialişti, afirmă el.

"Pentru că, dacă mergem în celelalte judeţe din ţară, cei care conduc acele companii de apă lucrează în domeniu de zeci de ani de zile şi au experienţă, ştiu cum se oferă aceste servicii de furnizare de apă. Aici văd că a fost o companie unde mai apăreau câte un reprezentant al unui partid politic din judeţ care încasa salariile pe care le încasa şi producea, uite ce produce", a mai explicat viceprim-ministrul Barna.

În opinia oficialului, acuzaţiile pe care şi le aruncă acum politicienii nu rezolvă situaţia.

"În a patrulea rând, cred. Cearta politică, acum, nu ajută. Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă. Suntem într-o perioadă de campanie electorală, cert. Mai sunt trei, patru zile şi se termină şi o să avem iarăşi linişte patru ani de zile, fără campanie electorală şi fără alegeri, dar nu ajută. Aceste acuzaţii reciproce nu rezolvă situaţia şi problema. Pe partea de energie, lucrurile s-au clarificat foarte repede. Acolo intervenţiile au fost imediate, prompte, soluţionate de domnul ministru Ivan şi lucrurile acolo măcar sunt sub control şi intră în normalitate", a conchis Tanczos Barna.