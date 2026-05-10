Tanczos Barna: Măsurile actuale contra pestei porcine nu au funcționat. Producătorii autohtoni trebuie sprijiniți

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anunțat duminică, în urma unei întâlniri cu marii producători de porc din vestul țării, că măsurile luate până acum împotriva pestei porcine africane nu au dat rezultatele așteptate și trebuie reevaluate înainte de adoptarea unor noi reglementări, notează Agerpres.

„Astăzi, la Oradea, alături de ANSVSA, m-am întâlnit cu marii producători de porc din vestul țării. Este continuarea demersului început odată cu preluarea mandatului, de consultare cu reprezentanții producătorilor, procesatorilor, cât și ai retailerilor, pentru a găsi cele mai bune soluții la provocările cu care se confruntă sectorul suin. Trebuie să evaluăm de ce măsurile adoptate până acum nu au produs efectele scontate, înainte de a lua orice decizie de reglementare în vederea eradicării pestei porcine africane și a susținerii consumului de carne proaspătă produsă în România”, a scris ministrul pe Facebook.

Tanczos a subliniat că prioritățile sale vizează sprijinirea producătorilor autohtoni, o combatere mai eficientă a bolii și adoptarea unor tehnologii moderne în marile ferme.

„Producătorii autohtoni trebuie sprijiniți astfel încât carnea de porc proaspătă produsă în România să fie preferată de procesatori și să ajungă la consumatori în cantități cât mai mari. Combaterea pestei porcine africane este o prioritate strategică și necesită o abordare mai eficientă, deoarece afectează atât marii producători, cât și micile gospodării”, a adăugat ministrul.

Acesta a precizat că respectă modelul tradițional de creștere a porcilor în gospodării, considerându-l parte din identitatea rurală românească.

„Acest model trebuie respectat, concomitent cu educarea și conștientizarea responsabilității fiecărui crescător. Având în vedere și precedentele din județul Bihor, este important ca marile ferme să utilizeze tehnologii moderne, care să respecte normele de mediu și să asigure o bună conviețuire cu comunitățile locale”, a mai scris Tanczos.

Ministrul a anunțat totodată că autoritățile analizează despăgubiri pentru fermierii afectați de restricții, posibile acorduri comerciale cu Republica Moldova și Ucraina și noi forme de sprijin pentru sectorul suin.

„Le-am promis fermierilor că verificăm situația legislației privind despăgubirile și adoptăm normele necesare ca cei afectați de restricții să fie despăgubiți corect. Totodată, analizăm posibilitatea încheierii unor acorduri comerciale cu Moldova și Ucraina, care ar putea fi o piață de desfacere pentru producătorii autohtoni. În această perioadă ne concentrăm pe măsurile imediate, care pot fi luate chiar și în condițiile guvernului interimar pentru ajutorul sectorului suinelor, dar și analiza posibilității adoptării de noi forme de sprijin, în contextul regulilor europene”, a mai scris Tanczos Barna.