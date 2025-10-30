Tanczos Barna: S-ar putea să ne coste peste 200 de milioane de euro dacă nu facem această reformă cu pensiile magistraților

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat joi seara, la Digi24, că „s-ar putea să ne coste peste 200 de milioane de euro dacă nu facem această reformă cu pensiile magistraților”. El a mai adăugat că este optimist că va fi găsită o soluție cât mai curând posibil.

„S-ar putea să ne coste peste 200 de milioane de euro (n.r. bani din PNRR) dacă nu facem această reformă cu pensiile magistraților. Și nu suntem departe de o decizie corectă, acceptată și de magistrați, acceptată și de Ministerul Public. Se poate”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

El a mai adăugat că este optimist că noul proiect privind reforma pensiilor magistraților va fi gata cât de curând.

„Are PSD un alt proiect în primă fază, dar procedural am avut o problemă. Nu vreau să comentez. Au fost proceduri unde nu s-a respectat termenul de 30 de zile și au trecut de Curte în trecut, nu acum.

Este și motivul pentru care, probabil, cei care s-au ocupat de procedură nu au ținut neapărat cont de 30 de zile, pentru că au fost situații când a trecut de Curte printr-o altă procedură, un termen mai redus.

Dar sunt două teme discutate: 70 sau 75 la sută pensie față de ultimul salariu și 10 sau 15 ani de tranziție. Nu e capăt de țară.

Ne putem înțelege, putem găsi o variantă de compromis, o soluție de compromis - și cu magistrații, și cu Parlamentul, și cu Guvernul, și la nivelul Președinției, pentru că domnul președinte a avut dialog cu magistrații pe aceste teme.

Și atunci, haideți să găsim o soluție să mergem înainte. Trebuie să ne mișcăm repede. Într-adevăr, mai sunt patru săptămâni, iar o procedură parlamentară grăbită, făcută totuși pe procedurile legale și termenele minimale, poate să dureze 20–30 de zile. Și atunci trebuie să ne mișcăm repede”, a mai adăugat vicepremierul Tanczos Barna.