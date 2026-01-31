Theodor Stolojan nu ia în serios amenințările PSD: „Interesul fundamental al PSD e să-l susţină pe Bolojan să ducă la capăt reformele”

Fostul prim-ministru a comentat şi măsurile de relansare economică propuse de PSD. Foto: Agerpres

Fostul premier Theodor Stolojan a declarat că amenințările PSD că va ieși de la guvernare îl „fac să zâmbească”. Liberalul a spus că social-democrații fac un joc politic ca să nu fie ținta directă a nemulțumirii oamenilor față de măsurile de austeritate. Theodor Stolojan a adăugat că e în interesul PSD să rămână la guvernare și a subliniat că Ilie Bolojan va respecta protocolul de Coaliție, iar rotativa premierilor va avea loc în 2027, relatează News.ro.

„Interesul fundamental al Partidului Social-Democrat este, în primul rând, să-l susţină pe Bolojan să ducă până la capăt reformele pe care ei le-au convenit. De ce? Pentru că vor prelua poziţia de prim-ministru în 2027, înţeleg că la 1 aprilie sau cam aşa ceva. Bolojan, aşa cum îl cunosc eu, va respecta această înţelegere. Deci ăsta este interesul fundamental al PSD”, a afirmat Theodor Stolojan, vineri seară, la B1 Tv.



Întrebat de unde a apărut speculaţia conform căreia Ilie Bolojan ar refuza rotativa guvernamentală programată anul viitor, Stolojan a răspuns: „Nu ştiu, nu cunosc, dar îl ştiu bine pe Bolojan şi el va respecta înţelegerea şi ăsta este interesul fundamental al PSD-ului, restul este jocul politic al PSD-ului de a încerca în acest ocean de nemulţumire creat de aplicarea reformelor să rămână undeva mai agăţat în aer, să zicem, să nu fie ţinta directă a nemulţumirii populaţiei”.



Fostul prim-ministru a comentat şi măsurile de relansare economică propuse de PSD, el susţinând că „acest gen de stimulente a mai fost în trecut şi n-a dus la nimic” şi că, deşi România raportează an de an creşteri în investiţii publice, în realitate, este vorba despre „stagnare economică”.



„Dacă e să dăm stimulente şi ajutoare din bugetul de stat, trebuie să dăm numai pentru acele afaceri care măresc capacitatea României la export şi acele proiecte care cresc valoarea adăugată, încorporată în produsele şi serviciile din România”, a spus Stolojan.