„Toți salariații din România au drepturi”. Reacție sfidătoare, după ce primarii s-au dat singuri în judecată ca să-și crească salariile

Dan Cârlan, preşedintele Sindicatului Naţional al Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România. Sursa foto: Agerpres

Președintele Sindicatului Naţional al Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR), Dan Cârlan, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, în cazul edililor care au acţionat în instanţă primăriile pe care le conduc ca să îşi mărească salariile că "justiţia este cea care decide cine are dreptate". Potrivit declaraţiilor făcute de Dan Cârlan, anunţul privind îngheţarea indemnizațiilor primarilor și viceprimarilor se referea, de fapt, la cei 130.000 de salariați din Administrația Locală din România.

„Partenerul nostru în toate aceste 40 de dosare colective, pe care le avem depuse la tribunalele judeţene este Asociaţia Comunelor din România, cea care apără interesele tuturor demnitarilor şi cetăţenilor din comunele ţării. Am văzut titlul dumneavoastră – «Sfidare» şi vreau să vă spun că absolut toţi salariaţii din România au dreptul constituţional, garantat de către Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, să aibă acces la justiţie, pentru a-şi apăra drepturile de natură salariale”, a afirmat liderul SCOR în cadrul interviului oferit azi, la emisiunea "News Room".

Întrebat dacă înţelege că România trece printr-o perioadă de austeritate, oficialul a făcut următoarele precizări: „Eu cred că legea este deasupra oricăruia dintre noi şi ar fi un abuz extrem, absolut neconstituţional, să pornim de la premisa că un primar sau oricare alt salariat nu are dreptul la acces în justiţie pentru a-şi apăra drepturile salariale. Justiţia este cea care decide până la coadă cine are dreptate. În sistemul juridic din România angajatorul primarului salariat este comuna”.

Mădălina Mihalache: Sunteţi la curent cu discuțiile care se poartă la nivelul coaliției de guvernare și la nivelul Guvernului? Că se discută despre concedierea unor angajați sau despre reducerea cheltuielilor din toate unitățile administrativ-teritoriale, deci, din inclusiv din toate primăriile cu 10%?

"Da, doamnă, suntem la curent cu faptul că, de şapte ani de zile, prin așa-numitele ordonanțe-trenuleț, indemnizațiile primarilor și viceprimarilor au fost înghețate. La televizor s-a vorbit numai despre acest fapt: că demnitarilor li se îngheață indemnizațiile, când, de fapt, ținta în spate, erau cei 130.000 de salariați din Administrația Locală din România cărora prin acest mecanism indirect li s-a înghețat salarizarea pentru că toți suntem plafonați la nivelul indemnizației viceprimarilor.

Aceasta este motivația principală a acestor demersuri în instanță, pentru că de şapte ani de zile.... dincolo de problemele cu deficitul care au apărut în ultimii 2 ani, în perioadele cele mai fericite ale României din punct de vedere economic, nouă tot ni s-au înghețat salariile – nu spunând direct la televizor că salariaților din primăriile se îngheață salariile", a mai precizat Dan Cârlan în timpul declaraţiilor făcute la Antena 3 CNN.

Mai mulți primari din Botoșani și-au dat în judecată propriile administrații și cer să le fie crescute salariile, relatează botosaninews.ro, marți. Conform sursei citate, 17 edili au acționat în instanță primăriile pe care le conduc dar și pe ei înșiși pentru a-și crește salariile.

Ce spun primarii care apar ca reclamanți

Dorina Tiron (PNL), primăriță în comuna Broscăuți din Botoșani spune că nu cunoaște problema și că n-a semnat să apară pe lista de reclamanți. Spune și că, dacă angajații ei au ales să o dea în judecată, e dreptul lor și că „justiția va face dreptate”.

„Dacă mă întrebați pe mine, salariile sunt foarte mici. Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”, a declarat ea pentru HotNews.

Cristian Cîmpanu, primarul PSD din Albești spune că nu e de acord cu acțiunea, dar că ea a fost „forțată” de sindicat. „Am fost cam prins cumva într-o conjunctură, trebuie să mă documentez”, a spus el.

Întrebat cu privire la faptul că și-a dat singur administrația în judecată, Cîmpanu spune că nu a fost de acord și că „i s-a spus altceva” când a dat semnătura.

„Trebuie să fac o cerere azi. Mi-e și rușine să vă spun, eu n-am semnat împuternicire”.

Cristian Dumitraș, primarul PSD din Cordăreni a precizat și care sunt, în opinia sa, salariile mult prea mici încasate la primăriile din Botoșani – el spune că i-au plecat operatorul de rol (salariu de 3.600 lei net) și consilierul principal, care a plecat la Casa de Pensii, unde obține un salariu net de 6.700 lei.

El spune că majoritatea angajaților din primăria sa sunt plătiți cu între 2.600 și 3.300 lei.

„Vin și îmi spun: «mai bine mă duc două ori pe an la strâns sparanghel, și nu mai îmi trebuie să stau la primăria Cordăreni». Am scos postul la concurs și n-a venit nimeni. Întâi sună: «Care-i salariul?». Le zic 3.300, 3.600…. «A, mulțumesc…»”, continuă primarul.