Tribunalul București a denunțat „presiuni” la adresa judecătorilor, după acuzațiile PNL în dosarul privind anularea Congresului

3 minute de citit Publicat la 10:43 02 Iul 2026 Modificat la 10:43 02 Iul 2026

Bolojan şi echipa sa, la Congresul din 21 iunie 2026. Captură video Antena 3 CNN

Tribunalul București a respins acuzațiile PNL că dosarul prin care se cere anularea Congresului a fost repartizat la o fostă colaboratoare a Alinei Gorghiu și a denunțat „presiuni” asupra judecătorilor. Într-un comunicat de presă, președintele Tribunalului București, judecătorul Cosmin Sterea-Grossu, a precizat că magistrații sunt repartizați în funcție de specializarea lor, transparent.

„Astfel de acțiuni, desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric”, a transmis Tribunalul București.

Tribunalul București a decis miercuri suspendarea provizorie a executării și a efectelor Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL nr. 1/2026, adoptată pe 19 iunie, prin care a fost convocat Congresul pentru alegerea noii conduceri a partidului.

La scurt timp după această decizie, PNL a acuzat că dosarul prin care se cere anularea Congresului a fost repartizat la o fostă colaboratoare a Alinei Gorghiu și a anunțat că va solicita recuzarea acesteia.

Replica Tribunalului București pentru PNL

Replica Tribunalului București a venit joi dimineață. Într-un comunicat de presă, președintele Tribunalului București, judecătorul Cosmin Sterea-Grossu, a respins acuzațiile și a precizat că acestea reprezintă „presiuni” asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze.

Președintele Tribunalului a declarat că judecătorii sunt repartizați cauzelor în funcție de specializarea pe care o au.

„Măsura specializării judecătorilor, prevăzută de lege, se înscrie în abordarea managerială care urmărește buna organizare a activității Tribunalului, eficientizarea actului de justiție și unificarea practicii judiciare.

În același scop, în afara de specializarea judecătorilor care soluționează în materia persoanelor juridice cauze de competența în primă instanță a tribunalului (federații, confederații, sindicate, patronate, partide politice), în cursul aceleiași luni a fost înființată o secție pentru minori și familie, iar, la solicitarea judecătoriilor sectoarelor municipiului București, se află în analiză desemnarea unor completuri specializate în materia asociațiilor și fundațiilor.

În acest context, nu pot fi acceptate limitări ale capacității manageriale de gestionare a uneia dintre cele mai încărcate instanțe din țară, în condițiile în care buna administrare a activității Tribunalului presupune adoptarea unor măsuri de eficientizare, inclusiv prin valorificarea specializării judecătorilor”, a transmis Tribunalul București.

Conducerea Tribunalului a mai precizat că repartizarea judecătorilor se face în mod transparent „în temeiul legii, în vederea specializării judecătorilor, cu scopul consolidării unei practici judiciare unitare și previzibile.”

Judecătorul Cosmin Sterea-Grossu a adăugat că valorificarea specializării judecătorilor este o măsură care apare chiar în programul de guvernare.

„De altfel, același partid politic a subliniat, în propriul program de guvernare, nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice”, a precizat magistratul.

O parte dintre liberali au contestat modul în care a fost convocat și organizat Congresul Extraordinar din 21 iunie. Ei susțin că reuniunea s-a bazat pe hotărârile Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, pe care le consideră lipsite de temei statutar valid.

Ce s-a decis la Congresul PNL din 21 iunie

Congresul PNL din 21 iunie a constatat că Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de PNL participând la acțiuni și de mersuri contrare interesului partidului.

Noua echipă propusă de Bolojan la Congresul PNL i-a inclus pe Dan Motreanu, în funcția de prim-vicepreședinte, și pe Robert Sighiartău, ca secretar general.

În structura de conducere au fost cooptați și mai mulți vicepreședinți, printre care Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga. Intrarea Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pîslaru în echipă a fost unul dintre punctele discutate intens.

Conducerea PNL a decis ulterior dizolvarea mai multor birouri politice județene și de sector, conduse de liberalii din aripa Veștea. Decizia a venit după tensiunile din partid provocate de susținerea acordată de „puciști” lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului care nu a trecut de votul din Parlament.