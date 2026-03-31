UDMR nu vrea alegeri anticipate. Csoma Botond: "Ar fi numai în avantajul partidului AUR"

Liderul deputaților UDMR respinge ideea unui Guvern minoritar, dacă PSD rupe coaliția.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat marți la RFI că ruperea coaliției de guvernare și scenariul alegerilor anticipate ar avea consecințe grave și ar aduce avantaje doar pentru AUR.

“Colegii de la PSD am înțeles că iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan, dar nu prea înțeleg care este pasul doi. Dacă am merge până la anticipate, pe lângă criza politică pe care o generăm, alegerile anticipate ar fi numai în avantajul partidului AUR, nici un alt partid nu ar ieși bine din alegerile anticipate”, a declarat Csoma Botond.

El a criticat scenariul în care PSD ar forța ruperea coaliției de guvernare, precizând că “nu înțeleg care e pasul doi”:

„În cadrul UDMR există o reziliență politică destul de accentuată, ne putem acomoda din punct de vedere politic cu orice situație, dar nu ar fi de dorit ca această coaliție să se destrame. Nu înțeleg care e pasul doi, nu înțeleg asta. OK, la nivel declarativ și PNL și USR pot să spună nu vom mai colabora cu PSD. OK și a doua zi ce se va întâmpla?”.

De asemenea, liderul deputaților UDMR respinge ideea unui Guvern minoritar, dacă PSD rupe coaliția: „Nu mi se pare o idee bună, pentru că trebuie să iei niște măsuri foarte dure în continuare, pentru reducerea deficitului bugetar și nu poți lua aceste măsuri cu un Guvern minoritar, pentru că în fiecare sesiune parlamentară se va iniția o moțiune de cenzură”.

El avertizează că o cădere a Guvernului ar avea consecințe grave: „Eu cred că am avea consecințe destul de grave atât în plan politic, cât și în plan economic, ar crește din nou deficitul bugetar, am putea lua credite de pe piețele internaționale foarte scump, cu dobânzi foarte mari, ceea ce ar fi foarte-foarte dificil pentru România”.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, luni seară, că "partidele se atacă public de multă vreme" şi că nu crede "ca e potrivit un guvern minoritar", în contextul în care PSD a demarat o consultare internă privind viitorul patidului în coaliţia de guvernare, având pe masă trei scenarii.