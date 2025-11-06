Un lider local PSD amenință că scoate minerii în stradă contra lui Bolojan: ”Să-i demonstrăm că Guvernul nu e Oradea”

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, amenință că scoate minerii în stradă contra lui Bolojan. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Un lider PSD îl ameninţă pe Ilie Bolojan că scoate minerii în stradă pentru a opri concedierile din administraţia locală. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a mai spus că, împreună cu ortacii, îi poate demonstra premierului că Guvernul nu e Oradea.

”Domnule președinte, opriți-l pe acest Bolojan să taie excedentul bugetar de la primării. Primarii au pus rezerve ca să ter­mine investițiile la anul, dacă nu au reușit în acest an. Și acum vine Ilie Bolojan și ne spune că se taie acest fond. Opriți-l! Vă cer, dacă este cazul, să ieșim și de la guvernare pentru această lucrare diabolică pe care vrea să o facă premierul.

Dacă e nevoie și primarii pot face grevă. Și chemăm și minerii. Împreună cu minerii, cu liderul de sindicat, care este și el în sală aici, și cu toți primarii din județ putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor! Se laudă cu ce a făcut în județul Bihor? Dar când a luat bani cu sacii pentru Bihor, guvernul a fost bun că i-a dat?”, a spus Nistor, într-un discurs la Conferința Extraordinară a organi­zației județene Hunedoara a PSD, de vineri.

În replică, senatorul PNL Călin Petru Marian a scris într-un mesaj pe rețele sociale că minerii nu sunt arme politice și a denunțat derapajul baronului PSD.

”Derapaj extrem de grav al președintelui PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor! De la tribuna Conferinței Județene a PSD, președintele PSD al Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a amenințat că va scoate minerii în stradă împotriva premierului Ilie Bolojan. (...) Laurențiu Nistor demonstrează că nu a înțeles nimic din istorie. Trăiește încă în trecut și perpetuează un mod toxic de a face politică. Astfel de amenințări sunt inadmisibile într-o Românie europeană, democratică și responsabilă.”, a scris pe Facebook senatorul liberal.