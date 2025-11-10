Un prim-vicepreședinte PSD amenință USR: Dacă nu suntem respectaţi în coaliţie putem să îi și dăm afară

Prim-vicepreşedintele PSD Corneliu Ştefan. Foto: Agerpres

Prim-vicepreşedintele PSD Corneliu Ştefan a transmis, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, un mesaj către partenerii de guvernare din USR, avertizându-i că pot fi daţi afară din coaliţie dacă nu arată respect social-democraţilor.

"De săptămâna aceasta o să schimbăm atitudinea şi în cadrul coaliţiei. Trebuie să înţeleagă partenerii noştri. În primul rând, PSD a fost partidul matur din această coaliţie. În al doilea rând, suntem partidul numărul unu, cu cei mai mulţi parlamentari în arcul guvernamental. În al treilea rând, trebuie să înţeleagă cei..., vorbim concret, cei de la USR, ca să nu înţelegem altceva, dacă nu suntem respectaţi în această coaliţie putem să alegem să îi şi dăm afară. Noi nu suntem obligaţi şi nu ne ţine nimeni la guvernare să acceptăm în coaliţie un partid care nu ne respectă", a spus preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, potrivit Agerpres.

Acesta s-a referit şi la modul în care PSD se va raporta la măsurile economice care vor fi anunţate de Guvern.

"Nu în ultimul rând, proiectul economic de relansare pe care îl are PSD este obligatoriu în perioada următoare şi nu vom mai accepta niciun pachet de măsuri din partea Guvernului României dacă nu este pus în practică şi în programul de relansare economică propus de PSD", a precizat Corneliu Ştefan.