USR, lovit în plin de o decizie a PNL. Anunț de ultimă oră a lui Ludovic Orban

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marţi, că parlamentarii PNL nu semnează sesizările care vor fi depuse de USR la Curtea Constituţională pentru că au ieşit din termen, afirmând că liberalii au atacat la timp toate legile justiţiei şi legea ANI.

”PNL a atacat în termen constituţional toate legile justiţiei -303, 304, 317 - şi legea de modificare a ANI la Curtea Constituţională, în termenul prevăzut de lege. Asta că le dăm semnături şi la alţii... Păi parlamentari semnează mai multe sesizări la Curtea Constituţională?(...) Este ieşit din termen. (...) Noi am atacat la CCR. (...) Eu am încredere în colegii mei - numai anul trecut am avut trei sesizări la CCR care au fost validate de Curtea Constituţională - (...) că au capacitatea de a formula sesizări la CCR care să aibă temeiuri extrem de solide de neconstituţionalitate”, a afirmat preşedintele PNL, Ludovic Orban, într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri pe pagina de Facebook a Partidului Naţional Liberal.