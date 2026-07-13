Victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor primi o indemnizație de 5.000 de lei și medicamente gratuite. Când intră în vigoare legea

Mineriada din Bucuresti, 13-15 iunie. Imagini din Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizaţie reparatorie lunară de 5.000 de lei, medicamente gratuite şi se pot pensiona cu cinci ani înainte de vârsta standard. Legea care prevede aceste beneficii a fost promulgată luni de Președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare în 2027, relatează Agerpres.

Începând cu al doilea an de la acordare, indemnizaţia prevăzută se indexează anual, din oficiu, cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică pentru anul calendaristic anterior.

Sunt considerate victime ale evenimentelor din perioada 13 - 15 iunie 1990 persoanele care au fost rănite, arestate sau reţinute atunci, dar și urmașii celor care au murit în timpul violenţelor de la Bucureşti.

Pe lângă indemnizația reparatorie, accesul la tratament medical gratuit și pensionare anticipată, victimele Mineriadei vor avea următoarele beneficii de anul viitor:

loc de veci gratuit;

scutiri de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă şi terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat şi mototriciclu, aflate în proprietate sau în coproprietate cu soţul/soţia, precum şi de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat;

transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun;

12 călătorii gratuite pe an pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători;

De aceste gratuităţi va beneficia şi persoana care are calitatea de însoţitor al persoanei cu grad de invaliditate sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de însoţitor.