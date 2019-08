Victor Ponta respinge scenariul unei trădări în PSD la prezidențiale

Victor Ponta nu crede în scenariul lanat de Ion Cristoiu, la Antena 3, privind trădarea pe care ar pregăti-o la prezidențiale o serie de organizații PSD.

„Nu tradeaza nimeni - pur si simplu votantii, militantii, alesii local si o parte dintre liderii social democrati inteleg ca trebuie sa voteze cu Mircea Diaconu daca vor sa nu ii lase in turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale pe Klaus Iohannis si Dan Barna !!! Blaturile si inconstienta aroganta celor care au ajuns vremelnic la carma PSD nu sunt agreate de oameni! Asa cum in 2008 l-au sprijinit pe Sorin Oprescu asa vor face acum pentru Diaconu! Candidatii cotati cu sansa a treia si a patra ( Calin Popescu Tariceanu si eu) am lasat orgoliile si dorintele personale si ne-am pus fortele impreuna pentru a sustine un candidat comun cu sanse reale! Cei care se afla pe locul 5 candideaza doar ca sa distruga PSD si sa-l ajute pe Dan Barna si USR sa intre in turul al doilea! Sa fim uniti in sprijinul pentru UN OM - Mircea Diaconu / UN OM ca oricare alt om - ca oricare roman !”, a scris Ponta pe Facebook.