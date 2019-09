Viorica Dăncilă, acuzată că propagă ideile lui Liviu Dragnea

Sursă foto: gov.ro

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, afirmă că liderul PSD le-a transmis partidelor parlamentare un mesaj prin care le invită să adere la ideile lui Liviu Dragnea.



"În ultimele luni asistăm la o încercare disperată prin care Dăncilă vrea să ne spună că este altceva, neconflictuală, că a fost chinuită. Oameni buni, în această dimineaţă mi-am scăpat telefonul din mână, pentru că am deschis e-mailul şi văd că îmi scrie Liviu Nicolae Dragnea, mesaj către PMP. M-am uitat cu multă atenţie, zic ce s-o fi întâmplat. Preşedintele PSD ne-a scris un mesaj prin care ne invită să aderăm la ideile lui Dragnea. Apreciez gestul lui Dăncilă de a ne confirma încă o dată că este un premier marionetă, instalată de Liviu Dragnea la Palatul Victoria. Dăncilă, pleacă şi scrie în numele tău, nu în numele lui Dragnea, pentru că nu ne mai interesează ce spune Dragnea. (...) Noi vom adera la pactul prin care vom trimite Guvernul Dragnea 3 acasă, ăsta este singurul pact pe care îl avem", a spus Tomac la şcoala de vară a tineretului PMP, desfăşurată la Costineşti.



El a adăugat că România se apropie cu paşi rapizi de o schimbare uriaşă, iar PMP are şansa să participe la această schimbare, pentru că a luat o decizie curajoasă, de a veni în această bătălie electorală "cu un alt fel de candidat", cu un candidat care corespunde profilului de preşedinte al unei ţări occidentale.



"PMP a venit cu un candidat care corespunde profilului de preşedinte al unei ţări occidentale - un preşedinte care nu stă prin concedii, un preşedinte care nu este împins de grupuri de interese, aşa cum încearcă să o împingă ăştia pe scări pe Dăncilă, este un preşedinte independent, un preşedinte care s-a pregătit în cele mai bune universităţi din Europa şi Statele Unite, un preşedinte care în mod real ar aduce România în elita statelor Uniunii Europene, un preşedinte de care România are nevoie astăzi. Noi nu am venit cu un politician de meserie în această campanie, am venit în această bătălie cu un român pregătit pentru această funcţie de preşedinte al României - Theodor Paleologu. Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate, este o şansă uriaşă pentru ţară, pentru PMP, pentru viitorul României", a menţionat Tomac.