Viorica Dăncilă, anunț despre candidatura la prezidențiale

foto: guv.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Adevărul live, că îşi menţine decizia de a nu candida la alegerile prezidenţiale, dar a precizat că sunt luate în calcul şi persoane din afara partidului.



Întrebată dacă după votul de la moţiunea de cenzură ia în calcul candidatura la prezidenţiale, Viorica Dăncilă a spus că nu.



"Categoric, acest vot şi susţinerea colegilor mei îmi aduc responsabilitate în primul rând faţă de ei. Faptul că efectiv au trăit acest moment, că s-au implicat, că au stat în sală mulţi dintre ei, că au fost alături de Guvern şi de prim-ministru şi acest lucru nu pot să îl trec cu vederea. Dar în ceea ce priveşte candidatura mea la prezidenţiale, eu am spus, nu vreau să candidez la prezidenţiale, dar voi susţine persoana care va fi cel mai bine plasată în sondaje. Voi fi alături de candidatul sau candidata pe care o vom avea. Eu cred că e bine să susţin un candidat şi să nu fie preşedintele partidului cel care candidează", a afirmat Dăncilă.



În calitatea de preşedinte interimar al PSD şi candidat pentru un mandat în fruntea partidului, Dăncilă spune că nu şeful partidului trebuie să candideze la Preşedinţia României.



"Preşedintele partidului este, efectiv, cel care strânge rândurile în spatele candidatului pentru prezidenţiale astfel încât să avem şanse maxime", a susţinut Viorica Dăncilă.



Întrebată de jurnalişti dacă acest refuz de a candida la prezidenţiale nu reprezintă un semn de slăbiciune, Dăncilă a arătat că este vorba de realism şi de şanse de câştig. În acest context a vorbit şi despre un candidat din afara partidului.



"Nu este un semn de slăbiciune, este un semn în care dăm dovadă de realism şi trebuie să mergem cu cel care are cele mai multe şanse. Nu ştiu dacă eu am cele mai multe şanse. Poate sunt colegi în partid, poate ne gândim la persoane din afara partidului care au mult mai multe şanse. Noi trebuie să vedem cum maximizăm rezultatul, cum obţinem un rezultat cât mai mult şi nu trebuie să luăm întotdeauna modelele din trecut, trebuie să vedem ce ne avantajează în prezent şi cum putem privi în viitor", a spus Dăncilă.



Dăncilă s-a referit şi la motivul pentru care a decis organizarea unui congres PSD, la care va candida pentru şefia partidului.



"Nu am vrut congresul gândindu-mă la mine. Eu pot să pierd. Sunt preşedinte executiv, deci acum sunt preşedinte interimar, oricum aveam conducerea partidului, puteam să nu îmi doresc un congres. Dar m-am gândit că trebuie să dăm legitimitate unei conduceri, trebuie să venim cu un program de guvernare adaptat la ceea ce îşi doresc românii, trebuie să venim cu un program politic", a mai precizat Dăncilă.



Acesta a spus că nu ia în calcul demisia din funcţia de premier, dacă va pierde şefia PSD.



""Nu, categoric nu. Nu voi condiţiona cele două lucruri, dar pornesc de la premisa că este bine ca preşedintele partidului să fie şi şeful Executivului, pentru că noi am mai avut această experienţă în care preşedintele partidului nu a fost prim-ministru şi am văzut, suntem la al treilea guvern. Eu sunt un om al echilibrului şi al consensului, dar dacă colegii mei vor hotărî acest lucru, mă voi supune majorităţii", a spus Viorica Dăncilă.