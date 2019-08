Viorica Dăncilă, anunț despre noul președinte al Senatului: Dacă sunt colegi din ALDE care vor să guverneze lângă noi, bineînţeles că vom accepta

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a afirmat că, după ce Călin Popescu- Tăriceanu îşi va da demisia din funcţia de preşedinte al Senatului, unul dintre vicepreşedinţii social-democraţi ai acestui for ar putea asigura interimatul.



"Nu am discutat (n.r. - în şedinţa CExN) despre preşedinţia Senatului. Să-şi depună demisia domnul Tăriceanu, aşa cum a spus domnia sa, şi apoi vom discuta despre nume. Avem vicepreşedinţi care pot asigura interimatul. Vom discuta în cadrul reuniunii pe care o vom avea cu senatorii'', a declarat sâmbătă Dăncilă după şedinţa CExN al PSD.



Ea a precizat că nu a discutat cu Daniel Zamfir (ALDE) despre preluarea funcţiei de preşedinte al Senatului.



''Nu am discutat încă cu domnul Daniel Zamfir, dar dacă sunt colegi care vor să vină alături de noi la guvernare din partea ALDE bineînţeles că vom accepta acest lucru, pentru că am mers împreună doi ani şi jumătate şi nu ar constitui decât continuitatea până la sfârşitul mandatului", a spus Dăncilă.



Ea crede că numărul parlamentarilor PSD care eventual vor mai pleca din partid în perioada următoare va fi foarte mic sau deloc.



"Am discutat cu parlamentarii PSD şi aproape toţi sunt implicaţi în campania electorală, toţi îşi doresc să câştigăm aceste alegeri (prezidenţiale), toţi îşi doresc să câştigăm alegerile locale pentru că un scor bun le asigură locurile pe listă pentru alegerile parlamentare. (...) Eu cred că nu pleacă (n.r. - din partid parlamentarii PSD). Eu cred în colegii mei. Că au plecat unu - doi, mai vin unu - doi - asta nu este...peste tot se întâmplă acest lucru. Cred că cei care vor pleca în perioada următoare vor fi într-un număr foarte mic sau deloc", a adăugat Dăncilă.



Liderul PSD a mai spus că luni, înainte ca ALDE să decidă retragerea de la guvernare, i-a propus preşedintelui Tăriceanu ca "ALDE şi PSD să candideze pe liste comune la alegerile parlamentare", dar nu a primit un răspuns.