Viorica Dăncilă, despre excluderea din PSD: N-ar fi exclus

Fostul președinte al PSD și candidat la președinție, Viorica Dăncilă nu exclude să fie dată afară din PSD. A spus-o în direct, la România TV.

„N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, nu ar fi exclus. Dar am crezut că acest partid și membri de partid învață din greșeli și atunci când am greșit nu mai repetăm acea greșeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obișnuință și mă aștept la orice”, a declarat Dăncilă.