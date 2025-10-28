Vlad Gheorghe şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: “Vreau să desfiinţez sectoarele şi Ilfovul printr-un referendum”

Vlad Gheorghe: "Bucureştiul este sufocat la propriu de poluare, este sufocat de trafic şi niciodată nu are bani" FOTO: Agerpres

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat, marți candidatura la Primăria Capitalei. El a spus într-o conferință de presă că vrea desființarea sectoarelor şi a județului Ilfov. Astfel, primul lucru pe care îl va face, dacă bucureștenii îi vor acorda votul pentru mandatul de primar general, pe 7 decembrie, va fi să organizeze un referendum pe această temă.

Fostul europarlamentar a anunțat că și-a numit campania electorală ”Un singur Bucureşti, un singur primar, Vlad Gheorghe”:

“Eu vreau să fiu primarul care să desfiinţeze sectoarele Bucureştiului, pentru că astăzi avem şapte oraşe într-un singur oraş şi de fapt este o singură capitală. Nu este nimic logic în acest lucru şi cele şapte sectoare şi Ilfovul împiedică dezvoltarea reală a Bucureştiului”, a spus Vlad Gheorghe, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că sectoarele cheltuiesc în fiecare an 13 miliarde de lei. În timp ce primăriile de sector au excedent bugetar, Primăria Capitalei nu poate să susțină financiar mari proiecte.

“Bucureştiul este sufocat la propriu de poluare, este sufocat de trafic şi niciodată nu are bani. Bucureştiul are bani pentru toate lucrurile de care are nevoie, dar Bucureşti are un excedent de primari. Vreau să desfiinţez sectoarele, vreau să desfiinţez Ilfovul.

Voi fi primarul care va face acest lucru şi primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar al capitalei va fi să organizez un referendum în acest sens, un referendum care va fi obligatoriu”, a menţionat Vlad Gheorghe.