Restart & Repower România: Planuri de acțiune pentru creșterea aportului energetic | Summit RO 3.0

Managerii cei mai performanți din industria energetică, membri de vârf ai Guvernului și Parlamentului, experți în domeniul resurselor regenerabile se reunesc astăzi, într-un summit organizat de Antena3 CNN, pe platforma RO 3.0.

Dezbaterea "Restart&Repower România" își propune să identifice cele mai bune planuri de acțiune pentru creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale, valorificarea resurselor primare, dar și creșterea consumului de energie prin reindustrializarea țării.

”Când am lansat platforma RO 3.0 ne-am gândit la orizontul 2030, la ce va să vină în următorii 6 ani și, fără îndoială, în domeniul energetic sigur că sunt foarte multe provocări. Am văzut cum se schimbă lucrurile de la un an la altul, sunt spectaculoase modificările și încercăm și noi să ținem pasul cu ele.

Ei bine, o să vorbim astăzi nu numai despre energie, ci și despre industrie, pentru că am constatat în precedentele dezbateri următorul lucru:producem deja multă energie, dar scade consumul, pentru că industria românească, din păcate, s-a redus în ultimii ani. Și aici e nevoie de un sprijin suplimentar.

Așa că Ministrul Economiei, Ministrul Digitalizării, Ministrul Energiei, doar trei dintre participanții instituționali de la această dezbatere, vor trebui să vină și cu soluțiile pentru felul în care România trebuie să aibă și o strategie energetică, dar și o strategie de dezvoltare industrială. Ei bine, încercăm să devenim un jucător regional. Asta înseamnă interconectivitate, înseamnă dezvoltarea rețelelor de transport și pentru gaze, și pentru energia electrică.

Așa că marii transportatori din aceste domenii vor fi astăzi alături de noi la conferință. Sunt companiile relevante, sunt managerii tuturor acestor societăți, fie ele de stat, fie private. Și veți vedea, sunt diferențe poate de abordare de la unii la alții, dar într-un fel sau altul, toți au un interes comun, și anume acela de a pune România pe hartă, de a o face să fie reprezentativă în piața sa globală.

Ce o să însemne pentru noi? O să însemne energie sigură, energie ieftină și, de ce nu, energie sustenabilă care să nu mai consume resursele planetei. O să vedem și de la reglementatori ce ni se mai schimbă și dacă povestea plafonărilor în materie de facturi va mai continua, dacă este ea în mod real una eficientă și pentru producători și furnizori, dar și pentru noi, consumatorii”, a spus Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN.