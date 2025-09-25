Atleta de 30 ani care a câștigat Maratonul de la Stockholm 2025, a murit după ce i s-a făcut rău la antrenament. Ce simptome a acuzat

Atleta Shewarge Alene, din Etiopia, care pe 31 mai 2025 a câştigat maratonul de la Stockholm, a murit la doar 30 de ani. Sursa foto: Stockholm Marathon

Atleta Shewarge Alene, din Etiopia, care pe 31 mai 2025 a câştigat Maratonul de la Stockholm, a murit joi, la doar 30 de ani, scrie EFE, potrivit Agerpres.

„Cu profundă tristeţe am primit vestea trecerii în nefiinţă a lui Shewarge Alene, câştigătoare a Maratonului de la Stockholm. Alene s-a simţit rău în timpul unei sesiuni de antrenament şi a fost dusă la spital, unde, din păcate, viaţa ei nu a mai putut fi salvată.

Avea 30 de ani. Gândurile noastre sunt alături de familia şi cei dragi ei'”, se arată în comunicatul organizatorilor maratonului suedez.

Atleta locuia în Mexic, dar se pare că se antrena în ţara natală când s-a plâns că se simte rău şi este obosită. Ulterior, a fost dusă la spital în zona Addis Abeba din Etiopia, dar nu a mai putut fi salvată.

Alene, o alergătoare de maraton experimentată, a avut cel mai bun timp personal pe distanţa clasică de 42,195 km de 2 h 27 min 26 sec, reuşit pe 15 octombrie 2023, în Cape Town, Africa de Sud.