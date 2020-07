Cea mai tristă poveste! La 13 ani, se califica la Jocurile Olimpice de la Rio! Cum a umilit-o statul român pe cea mai tânără campioană la natație: "Iți vine să urli... Dar nu ai la cine"

În anul 2016, ea a reprezentat țara noastră la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în concursul de natație, fiind mezina lotului. Până atunci câștigase numeroase concursuri, iar raftul ei era plin de medalii. Calificarea ei la acel moment, la Olimpiadă, în proba regină a sportului care a adus multe bucurii României în trecut, cea de 100 m liber, a fost totuși o adevărată surpriză, mai ales că sportul românesc se afla în cădere liberă. Se preconiza apariția unei noi campioane. A terminat concursul pe locul 36 în anul 2016, la doar 13 ani, iar viitorul suna foarte bine pentru micuța Ana.

Într-un stat normal, autoritățile ar fi investit masiv în dezvoltatea ei. De exemplu, întreaga activitatea sportivă a tenismenei Bianca Andreescu a fost finanțată de Federația de tenis din Canada, care a decis să-i suporte cheltuielile cu pregătirea, chiar și după ce a câștigat US Open și un premiu de 3.85 milioane de dolari.

România, în schimb își adandonează toți campionii sau potențialii campioni. Nu există niciun plan pentru tinerele talente, care sau reușesc prin forțe proprii și un gram de noroc să ajungă în prim plan sau se pierd în bolul cu dezamăgire și neputință.

În urmă cu câteva zile, Cosmin Hodor, cel care se ocupă printre altele și de PR-ul Simonei Halep, a întâlnit-o pe tânăra speranță a natației românești, la Cluj, ca voluntară la turneul de tenis Winners Open. Nimeni nu a întrebat-o pe Ana ce are de gând mai departe, asta în contextul în care România este văduvită de talente în sport și ne hrănim toți doar din micile bucurii pe care ni le mai oferă tenisul și din ce în ce mai palid handbalul.

"Ana Dascăl, pe Wikipedia apare o înotătoare de 17 ani, care a participat la Olimpiada de la Rio 2016. Adică ea a reprezentat România la 13 și 9 luni la jocurile olimpice de la Rio. A îmbrăcat costumul suprem în sportul mondial. 2 ani mai târziu a câștigat la campionatele naționale de seniori 11 medalii de aur. În iulie 2020, a lucrat voluntara la turneul de tenis Winners Open. Era la dispoziția jucătoarelor pentru tot ce au ele nevoie. In ultima perioada nu a intrebat-o nimeni de sănătate. Pe unde se antreneaza, ce gânduri are și incotro sa o apuce după aceasta perioada generata de pandemie. Dar e ceva normal, sportivi ca ea avem cu duiumul. E plina România de sportivi care la 13/14 ani se califica la Olimpiada...



Te saturi de atâta ignoranță. Iti vine sa urli... Dar nu ai la cine. Din păcate superficialitatea a devenit o problema acuta nu numai în societatea noastră dar și în sport. În general, nu neapărat pe o disciplina aparte...



Ana a așteptat o discuție cu @horiatecau sau cu mine să-și dea seama ca oricât de greu ar fi își dorește în continuare sa facă înot, sa fie 100% împăcată cu ea ca a făcut tot ce depinde ea sa reușească. Avea nevoie de aceasta sursa de inspirație după o perioada dificila pentru toată lumea, fără prea multe orizonturi.



Poate părea telenovelistic ca o găsești făcând voluntariat la un turneu de tenis, dar pentru ea e mai mult o recompensa morala decât o recunoaștere a valorii. Voluntariatul are o forță morala care rezista în timp iar mesajul pe care-l transmite e foarte puternic, mai ales în cazul ei.



Ana de-abia acum va întra în lupta. În lupta cu ea și cu întreg sistemul. E o lume în care doar optimiștii au loc. O lume in care orice om rațional ar abandona. Dar de cele mai multe ori puterea de a ignora rationalul și perseverenta produc miracole care au nevoie la baza de o doza de nebunie. Toți marii campioni, indiferent cum se numesc ei, au crezut în sansa lor infima. Asa ca @anaadascal , go for it! ? Suportul nostru și sprijinul necondiționat le-ai câștigat deja!", a scris Cosmin Hodor pe facebook.

Dar cum rămâne cu suportul statului român? Cum rămâne cu un plan pentru revigorarea sportului românesc, care a rămas aproape fără niciun performer? Iată de ce România a rămas fără campioni și trăiește doar din amintiri astăzi.