Cei mai buni jucători de tenis din lume vor protesta la Wimbledon 2026 din cauză că primesc prea puţini bani din partea organizatorilor

Sabalenka va protesta la Wimbledon 2026; Foto: Getty Images

Vedetele din tenis îşi vor limita obligaţiile faţă de mass-media la 15 minute, la Wimbledon 2026, în semn de protest faţă de cele doar 15 procente din venituri, care merg către jucători, notează Sky News.

Unii dintre cei mai buni jucători de tenis din lume intenționează să protesteze pe motiv că primesc prea puţini bani în timpul turneului de la Wimbledon din acest an.

Jucătorii şi jucătoarele își vor limita angajamentele contractuale cu mass-media la turneu la 15 minute, în semn de protest faţă de decizia organizatorilor de la Wimbledon de a plăti sportivilor puțin sub 15% din venituri.

Protestul, în prima săptămâna a turneului

În urma unor consultări detaliate cu jucătorii şi jucătoarele de tenis, reprezentanții sportivilor au informat organizatorii turneului despre acțiunea planificată, recunoscând în același timp creșterea recentă și binevenită de 20% a premiilor în bani față de anul trecut.

Turneul pe iarbă, cu o durată de două săptămâni, începe luni, 29 iunie.

În timpul turneului de la Roland Garros din Paris, numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, și-a întrerupt conferința de presă ca parte a protestului jucătoarelor de tenis de top față de premiile în bani oferite la turneele de Grand Slam.

Vedetele spun că apără jucătorii slab clasaţi

Sabalenka, numărul 1 mondial la masculin, Jannik Sinner, și Coco Gauff și-au exprimat „dezamăgirea” față de procentul din veniturile alocate jucătorilor la turneele de Grand Slam.

Unii jucători au luat poziție, părăsind obligaţiile de media după 15 minute, un număr care simbolizează cota lor de venituri, care este de aproximativ 14,4%.

Cota este încă sub cea de 14,9% de acum un deceniu, în ciuda faptului că veniturile au crescut cu 280 de milioane de lire sterline în acea perioadă.

„Nu este vorba despre mine. Este vorba despre jucătorii care sunt mai jos în clasament, care suferă”, a spus Sabalenka.



„Dar, în calitate de numărul 1 mondial, simt că trebuie să mă ridic și să lupt pentru acei jucători.”

Pentru acest an, Wimbledon a alocat un fond de premii totale de 64 de milioane de lire sterline. Campionul de la masculin şi campioana de la feminin vor primi câte 3,6 milioane de lire sterline, un premiul cu 20% mai mare față de 2025.