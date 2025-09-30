Consiliul din Milano a aprobat vânzarea stadionului San Siro dupa 11 ore de negocieri. Cât vor plăti AC Milan şi Inter Milano

San Siro, cunoscut şi sub numele de Stadionul Giuseppe Meazza, va fi demolat în mare parte odată ce construcţia noului stadion se vor apropia de finalizare. Foto: Getty Images

Consiliul municipal din Milano a votat, în cursul nopţii de luni spre marţi, vânzarea stadionului San Siro către cluburile de fotbal Inter Milano şi AC Milan, un pas crucial înainte de demolarea actualului stadion şi construirea unei noi arene. Dupa mai mult de 11 ore de negocieri, vânzarea a fost adoptată cu 24 de voturi pentru şi 20 împotrivă, echipele italiene urmând să plăteasca 197 de milioane de euro pentru stadion, informează AFP, potrivit Agerpres.



După mai mult de 11 ore de dezbateri, care au implicat 239 de amendamente, rezoluţia privind vânzarea stadionului şi a terenului înconjurător, cu o suprafaţă totală de 28 de hectare, deţinut de oraşul Milano, a fost adoptată marţi dimineaţa, la ora 03:46, cu 24 de voturi pentru, 20 împotrivă şi 2 abţineri.



AC Milan şi Inter Milano vor plăti 197 de milioane de euro pentru stadionul actual şi parcările adiacente, unde intenţionează să construiască noul lor stadion, pe care vor continua să îl împartă.



Noul San Siro, cu o capacitate de 71.500 de locuri, urmează să fie finalizat în 2031 şi va costa cele două cluburi 1,2 miliarde de euro. Acesta va fi proiectat de firmele de arhitectură Foster + Partners şi Manica. Actualul stadion, unul dintre cele mai emblematice din fotbalul european, adesea comparat cu o catedrală din beton, este cel mai mare din Italia, cu o capacitate de 75.000 de locuri.



Însă stadionul inaugurat în 1926 şi renovat de mai multe ori de atunci, nu mai este potrivit nevoilor actuale atât ale spectatorilor, cât şi ale cluburilor care doresc să îşi mărească veniturile din operaţiunile arenei.



San Siro, cunoscut şi sub numele de Stadionul Giuseppe Meazza, va fi demolat în mare parte odată ce construcţia noului stadion se vor apropia de finalizare. Vestigiile stadionului, inclusiv una dintre tribune care figurează pe lista monumentelor istorice, vor fi integrate într-un proiect imobiliar pentru birouri şi facilităţi sportive.



Inter şi AC Milan au lansat un proiect iniţial pentru un nou San Siro în 2019, înainte de a-l abandona în 2023 din cauza procesului administrativ lent.



Cele două grupări au explorat apoi posibilitatea de a construi fiecare câte un stadion la periferia oraşului Milano, înainte de a-şi concentra atenţia asupra San Siro, districtul de nord-vest al oraşului Milano, unde îşi au sediul istoric.



Acţiuni în justiţie, în special din partea opoziţiei împotriva primarului Giuseppe Sala (Verzi, centru-stânga), care consideră că preţul de vânzare este prea mic, sunt încă posibile şi ar putea încetini proiectul, prezentat de conducătorii ambelor cluburi şi ai fotbalului italian ca fiind esenţial pentru ca Milano să găzduiască meciuri de la EURO 2032, organizat în comun de Italia şi Turcia.



În această iarnă, stadionul San Siro va găzdui ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie 2026).