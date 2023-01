Cristiano Ronaldo, primit ca un rege la Al-Nassr. Primele imagini cu fotbalistul au făcut înconjurul lumii

Fotbalistul în vârstă de 37 de ani va fi prezentat astăzi de noul club Al-Nassr.

Portughezul a venit în Arabia Saudită împreună cu partenera sa, Georgina, dar și o suită de asistenți și de agenții speciali ai unei firme private de securitate.

Al Nassr a anunțat că marți, ora 20 a României, va avea loc prezentarea oficială a fotbalistului. Presa saudită a publicat și primele imagini cu Cristiano Ronaldo de pe aeroportul King Khalid.

Rămas liber de contract de mai bine de o lună, după ce și-a reziliat contractul cu Manchester United, de comun acord, în urma interviului exploziv pe care l-a acordat, Cristiano Ronaldo și-a găsit echipă.

Al Nassr, grupare din prima ligă a Arabiei Saudite, a anunțat pe 30 decembrie transferul oficial al superstarului portughez.

Atacantul va deveni cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului, urmând să încaseze aproximativ 500 de milioane de euro pentru cei doi ani și jumătate de contract.

Ronaldo urmează a fi prezentat în cursul zilei de marți, astfel că a zburat spre Riyadh luni seară.

De asemenea, acesta s-a fotografiat cu tricoul pe care îl va purta la clubul de fotbal.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC