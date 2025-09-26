Donald Trump va muta meciurile Cupei Mondiale 2026 din orice oraş "periculos": Nu vom permite să aibă loc acolo. Le vom muta puţin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va muta meciurile Cupei Mondiale 2026 din orice oraș pe care îl consideră "periculos". 11 orașe americane sunt programate să găzduiască meciuri la turneul din vara viitoare, care va fi organizat în comun de Canada, Mexic și Statele Unite. În total, SUA va găzdui 78 dintre cele 104 meciuri, inclusiv finala, scrie BBC News.

FIFA, organismul de conducere al fotbalului mondial, este responsabilă de organizarea turneului și de selectarea orașelor gazdă, iar orice modificări făcute acum, sau într-o etapă ulterioară, s-ar confrunta cu provocări logistice majore. De asemenea, nu este clar dacă Trump are autoritatea de a face astfel de schimbări, deși are o relație strânsă cu președintele FIFA, Gianni Infantino, și conduce grupul de lucru pentru Cupa Mondială.

"Va fi sigur (N.r. - oraşul în care se va juca orice meci) pentru Cupa Mondială. Dacă voi considera că este periculos, îl vom muta într-un alt oraș (N.r. - meciul)", le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval.

Cele 11 orașe americane desemnate gazdă sunt: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco și Seattle.

Trump a fost întrebat în mod special despre meciurile din orașele Seattle și San Francisco, ambele conduse de democrați. Fiecare dintre aceste orașe urmează să găzduiască câte șase meciuri.

El a menționat și Los Angeles, un alt bastion democrat, care va găzdui Jocurile Olimpice din 2028 și opt meciuri la Campionatul Mondial din 2026.

"Dacă vreun oraș despre care credem că va fi chiar și puțin periculos pentru Cupa Mondială – sau pentru Jocurile Olimpice, dar în special pentru Cupa Mondială, pentru că se joacă în atât de multe orașe – nu vom permite ca meciurile să aibă loc acolo. Le vom muta puțin", a spus el.

Trump a făcut din combaterea criminalității o componentă centrală a agendei sale. Luna trecută, a desfășurat trupe ale Gărzii Naționale și ofițeri federali în Washington D.C., în ciuda datelor care arată o scădere a criminalității după creșterea acesteia în 2023. El a declarat că intenționează să trimită trupe și în Memphis și Chicago.

În luna iunie, a ordonat desfășurarea a 2.000 de membri ai Gărzii Naționale în Los Angeles, ca răspuns la tulburările cauzate de raidurile asupra migranților fără acte.

Tragerea la sorți pentru faza grupelor Cupei Mondiale este programată pentru 5 decembrie, la Washington. Turneul se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

Nu este prima dată când Trump vorbește despre Cupa Mondială. În luna mai, el a afirmat că participarea Rusiei la turneu ar putea fi un "stimulent" pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Aceasta în ciuda faptului că echipa națională a Rusiei a fost interzisă din competițiile internaționale de către FIFA și UEFA de la invazia Ucrainei în 2022, iar calificările pentru turneu au început deja.

În luna martie, Trump a susținut că tensiunile politice și economice dintre SUA și co-gazdele Canada și Mexic ar fi benefice pentru turneu. Această declarație a venit după ce a impus mai multe tarife asupra celor doi vecini ai Statelor Unite.