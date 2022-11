Emma Răducanu, decorată chiar de Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

Emma Răducanu în vârstă de 20 de ani, care a câştigat US Open în 2021, a fost trecută iarna trecută pe lista personalităţilor decorate de Regina Elisabeta a II-a, de Anul Nou.

Începând de astăzi, ea este Membru al Ordinului Imperiului Britanic.„A fost grozav să primesc onoarea astăzi de la Majestatea Sa Regele. Mă simt extrem de recunoscătoare”, a declarat Emma, care a participat la eveniment însoţită de tatăl ei.

Emma Răducanu a primit titlul pentru serviciile deosebite aduse Marii Britanii în tenis. Ea devenind în 2021 prima jucătoare de tenis britanică învingătoarea într-un turneu de Grand Slam din ultimele mai bine de patru decenii, potrivit news.ro.

Emma Raducanu with her MBE Award after meeting King Charles 111 at Windsor Castle on Tuesday. pic.twitter.com/tmsPGb8d4v