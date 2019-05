Eroul Zilei. Marius Cocean, singurul român declarat cel mai bun la kickboxing în șapte țări europene

Sursă foto: Captură Antena 3

Singurul român declarat cel mai bun la kickboxing în şapte ţări europene îi pregăteşte pe cei mici să devină la rândul lor campioni.

Marius Cocean, medaliat la Campionatul Mondial de kickboxing și câștigător al Cupei Mondiale în 2017 și 2018, munceşte din greu pentru a le oferi copiilor care vor să practice acest sport toate condiţiile.

”Kickboxing-ul este sportul oamenilor tehnici, inteligenți și bine organizați”, spune campionul care antreneaza peste 200 de copii.

„Sportul l-am început când aveam 16 ani, cu fotbalul. După un an de zile am descoperit judo-ul, pe care l-am practic timp de trei de ani, iar când am mers la facultatea de Drept din București am descoperit pasiunea pentru kickboxing”, a precizat Marius Cocean.

„Părinții poate au o altă accepțiune în ceea ce privește sportul de contact pentru fete. Însă, este un sport cu mari beneficii. Le face să se simtă mai sigure pe ele și le aduce mari beneficii în ceea ce privește stima de sine”, a adăugat Marius.