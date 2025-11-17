FC Barcelona revine cu primul meci oficial pe legendarul stadion Camp Nou. "Am visat la revenire. Ne întoarcem acasă"

Barca a jucat ultimul meci oficial pe Camp Nou pe 28 mai 2023. Foto: Getty Images

La doi ani şi jumătate de la începerea lucrărilor masive de renovare, FC Barcelona (Barca) se va întoarce, sâmbătă, pe legendarul său stadion, Camp Nou. Etapa a 13-a din La Liga, împotriva celor de la Athletic Bilbao, va marca primul meci oficial disputat pe Camp Nou din ultimii ani, deşi stadionul nu a fost finalizat încă, informează AFP, potrivit Agerpres.

Barca a jucat ultimul meci oficial pe Camp Nou pe 28 mai 2023, împotriva celor de la Real Mallorca, înainte ca stadionul să fie închis pentru renovare.

"Am visat la revenire. Acum, s-a întâmplat. Ne întoarcem acasă. Ne întoarcem pe Spotify Camp Nou", a transmis clubul pe reţelele sociale.

We’ve dreamed about the return. Now, it's here.

We’re back home. Back at Spotify Camp Nou ?️?❤️ pic.twitter.com/sMTEuPbUvX — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2025

După ce a amânat termenul limită de mai multe ori, gigantul catalan va juca din nou pe gazonul de pe Camp Nou, ale cărui lucrări nu sunt încă finalizate, dar ar trebui să permită clubului să primească până la 45.000 de spectatori.



Campioana en-titre a Spaniei, aflată în prezent pe locul doi în La Liga, după Real Madrid, îşi juca meciurile de acasă pe Stadionul Olimpic Montjuic sau pe Stadionul Johan Cruyff de la începutul sezonului 2023/24.



Clubul a indicat într-un comunicat că a primit autorizaţia primăriei să joace pe Camp Nou în faţa a 45.000 de spectatori, dar nu a primit încă permisiunea UEFA pentru a juca aici meciurile din Liga Campionilor.



În teorie, echipele implicate în competiţii europene nu au voie să schimbe stadionul la care joacă meciurile de pe teren propriu pe parcursul sezonului.



FC Barcelona, încă pe pierdere financiară, mai ales din cauza întârzierilor acumulate la lucrări, are nevoie disperată de veniturile generate de stadionul său pentru a-şi recăpăta stabilitatea. Barca a estimat costul amplei renovări a stadionului său la 1,5 miliarde de euro. Arena va putea găzdui 105.000 de spectatori, un record în Europa, odată ce proiectul va fi finalizat.

Barcelona a mai disputat un meci pe Camp Nou anul acesta, însă unul amical.