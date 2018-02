Fed Cup. Ana Bogdan, după meciul România-Canada: “Contează că în final am învins. Fiecare minge am trăit-o din plin"

foto: Facebook

Tenismena Ana Bogdan a afirmat duminică, după meciul România-Canada din cadrul Fed Cup, că i-a plăcut foarte mult atmosfera și că speră să mai facă echipă cu Raluca Olaru.

“Contează că în final am învins. M-am simţit bine, mi-a plăcut tare mult atmosfera. Fiecare minge am trăit-o din plin. Îmi bătea inima foatre tare la fiecare punct. Au fost foatre multe mingi la care noi am jucat foarte bine, eu consider că am făcut mingi frumoase. Sper că eu şi Raluca vom face echipă şi la următoarele turmee la care vom juca, măcar la câteva”, a spus tenismena româncă pentru un post de televiziune.

De asemenea, Ana Bogdan i-a urat succes lui Marius Copil care joacă duminică prima finală ATP din cariera sa. “Mult succes, Marius. Suntem alături de tine”.