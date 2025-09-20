Fotbalistul Edinson Cavani i-a salvat viața fiicei unui jurnalist uruguayan: ”Pentru mine a fost un înger păzitor”

Reacția atacantului a fost instantanee și exemplară. Foto: Hepta

Un gest de o generozitate rară făcut de Edinson Cavani, fost star al echipei Paris Saint-Germain și actual jucător la Boca Juniors, a ieșit recent la iveală: atacantul a intervenit decisiv pentru a salva viața fiicei unui jurnalist uruguayan, potrivit frechfootbalweekly.com.

O operație urgentă și un tată disperat

În urmă cu aproximativ un an, la Buenos Aires, Ema, fiica jurnalistului Rafa Cotelo, suferea de o boală neurologică cronică și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Clinica unde urma să fie operată a cerut plata integrală și imediată, însă suma era imposibil de strâns într-un timp atât de scurt de către tatăl disperat.

Cotelo a decis atunci să apeleze la prietenia sa de lungă durată cu Cavani. Reacția atacantului a fost instantanee și exemplară.

Un „înger păzitor”

Pentru că nu putea ajunge personal la clinică, „El Matador” a cerut ajutorul unui prieten. Acesta a sosit în doar câteva minute cu toți banii disponibili în casă în acea seară.

„A golit casa de marcat, tot ce încasase în acea zi, și mi-a adus suma de care aveam nevoie”, a povestit Rafa Cotelo pentru publicația uruguayană El Observador. „Pentru mine, Cavani a fost ca un înger păzitor.”

Operația a avut loc la timp, iar viața adolescentei a fost salvată. Câteva săptămâni mai târziu, jurnalistul și fiica sa i-au returnat banii fotbalistului, care însă nu ceruse nimic în schimb, demonstrând un gest complet dezinteresat și profund uman.

Cavani, dincolo de recorduri

Deși este recunoscut pentru cifrele impresionante din cariera sa — 200 de goluri cu PSG, 104 cu Napoli și 54 pentru naționala Uruguayului —, această poveste arată o latură a lui Edinson Cavani care depășește cu mult performanțele de pe teren: aceea a omului care nu ezită să-și ajute aproapele atunci când contează cel mai mult.