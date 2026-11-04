Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată doi ani de TAS, după ratarea a trei teste antidoping

1 minut de citit Publicat la 21:43 04 Noi 2026 Modificat la 21:43 04 Noi 2026

Ana Maria Bărbosu, după ce a primit medalia de bronz pentru finala de la sol la JO 2024. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Sportiva română Ana Maria Bărbosu a fost sancţionată cu o perioadă de ineligibilitate de doi ani, după ce Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv a menţinut parţial cererea disciplinară a Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (World Gymnastics) împotriva gimnastei, pentru trei controale antidoping ratate, potrivit site-ului TAS de la Lausanne, informează Agerpres.

Românca Ana Maria Bărbosu a fost votată în această primăvară cea mai bună gimnastă a anului 2025 din Europa.

Ana Maria Bărbosu a câștigat la Europenele de gimnastică din 2025, de la Leipzig, patru medalii, aur la sol, argint la bârnă, bronz la individual compus și paralele.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Ana Maria Bărbosu a câștigat medalia de bronz, la sol, după o dispută cu gimnasta americană Jordan Chiles.

Jordan Chiles și-a pierdut recent medalia de bronz la Jocurile Olimpice din cauza unei erori tehnice. Inițial, românca Ana Maria Bărbosu a ocupat poziția a treia, cu 13,700 de puncte, dar a fost retrogradată pe locul al patrulea după ce echipa SUA a contestat nota lui Chiles imediat după terminarea exercițiului acesteia, ceea ce a dus la creșterea punctajului gimnastei americane de la 13,666 la 13,766. Acest lucru i-a permis lui Chiles să urce de pe locul cinci pe locul trei, depășind astfel reprezentanta României.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins cererea Federației de Gimnastică a Statelor Unite, a gimnastei Jordan Chiles și a Comitetului Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul concursului de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice. Reprezentanții USA Gymnastics au confirmat luni că TAS nu va revizui decizia prin care se cere returnarea medaliei de bronz acordate inițial lui Jordan Chiles pentru exercițiul la sol la Jocurile Olimpice de la Paris.