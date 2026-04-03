Hagi a fost propus ca selecționer al naționalei. Mircea Lucescu și-a încheiat colaborarea din cauza problemelor grave de sănătate

Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit primele declarații după ce Mircea Lucescu a suferit două infarcturi chiar în ziua în care urma să fie externat, iar unele surse spun că ar fi în stare critică. Acesta a precizat că Gheorghe Hagi a fost propus pentru postul de selecționer al naționalei de fotbal.

„Mă scuzați că am întârziat, știți ce s-a întâmplat cu Lucescu. Chiar în timpul comisiei tehnice a avut probleme,” a spus Stoichiță. Oficialul a precizat că Mircea Lucescu nu era bucuros pentru că și-a încheiat colaborarea cu naționala.

Stoichiță a subliniat că Federația nu dorește să înceteze colaborarea cu Lucescu și că prezența acestuia ar fi în continuare benefică: „Ar ajuta dacă ar rămâne cu noi. Nu ca director tehnic – toată lumea vrea asta – ci într-o formă în care să aibă legătură cu antrenorii din cadrul federației. Ar fi participat la întâlniri cu cursanții, iar sfaturile și experiența lui ar fi fost la ordinea zilei. Venea cu viziunea lui.”

Referitor la viitorul selecționer, Stoichiță a precizat că propunerile au fost deja discutate: „Ghica Hagi este propunerea majoritară, Iordănescu următorul. Mandatul trebuie obținut după comitetul executiv. Propunerea a fost făcută, misiunea noastră s-a încheiat.”

Întrebat de jurnaliști dacă Hagi, din poziția de antrenor, poate „resuscita” naționala, Stoichiță a declarat:

„Am mare încredere în el pentru că îl cunosc foarte bine. Sunt sigur că va reuși să aducă un alt entuziasm, o altă viziune asupra modului în care trebuie să joci fotbal, pentru că a demonstrat deja asta.”

În următoarea etapă, Comitetul Executiv al FRF ar urma să-l mandateze pe Burleanu pentru începerea negocierilor şi ulterior numirea noului selecţioner.

„Mandatul pentru începerea negocierilor trebuie obţinut în urma şedinţei Comitetului Executiv. Propunerea a fost făcută, noi suntem doar un for consultativ, nu suntem for decizional. Ce am avut de făcut s-a încheiat, am propus numele celor care ar putea fi selecţionerul României. Numirea va fi făcută după ce se va încheia negocierile cu domnul preşedinte. Procedura este mandatarea preşedintelui de către Comitetul Executiv pentru a demara negocierile cu Gică Hagi, iar după aceea va fi prezentat”, a mai spus Stoichiţă.

Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, afirmând că îl aşteaptă într-un nou rol, în lunile următoare, potrivit Agerpres.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu este unul dintre cei mai redutabili antrenori români, cu o carieră impresionantă la conducerea băncilor tehnice a unor echipe de club din ţară şi din străinătate dar şi la nivelul selecţionatelor României şi Turciei.

După ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară, 0-1 cu Turcia, în semifinalele barajului, Mircea Lucescu a suferit un incident medical în timpul unei şedinţe de pregătire ceea ce a dus la internarea sa în spital, astfel că la meciul amical cu Slovacia, pierdut cu 0-2, „tricolorii” au fost conduşi de pe bancă de secundul Ionel Gane.

Conform mai multor surse, conducerea băncii tehnice a selecţionatei României ar urma să fie preluată de Gheorghe Hagi, care a renunţat de curând la cea mai mare parte din acţiunile deţinute la clubul Farul Constanţa.

Dacă ajunge la o înţelegere cu Federaţia Română de Fotbal, Gheorghe Hagi (61 de ani) ar urma să preia pentru a doua oară în carieră postul de selecţioner al României. El a condus naţionala în 2001, imediat după retragerea din activitate, pentru o perioadă de 5 luni.