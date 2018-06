Ilie Năstase: E extraordinar că avem 8 fete pe tablou la Wimbledon, e ceva foarte rar

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că este un lucru extraordinar şi o performanţă rară faptul că România are 8 jucătoare pe tabloul principal de simplu la Wimbledon, turneu programat în perioada 2-15 iulie.



"Pentru România este extraordinar că avem 8 fete acolo, pe tabloul principal. E ceva care se întâmplă foarte rar, cred că doar Rusia sau Statele Unite ale Americii au mai avut 8 pe tablou. Bravo fetelor noastre, acum să le vedem cum merg mai departe", a spus Năstase.



În ceea ce priveşte tragerea la sorţi a primului tur de la Wimbledon, fostul tenisman a menţionat că nu poate face predicţii pentru că la turneul englez au loc cele mai multe surprize. "Halep joacă în primul tur cu Nara, înţeleg... Va fi greu, chiar dacă japoneza nu e în top 100. Va fi greu pentru toate fetele noastre pentru că Wimbledon e un turneu dificil, un turneu aparte. Se joacă pe iarbă şi orice se poate întâmpla. Nu ştiu ce şanse să zic că are Halep la titlu, în sferturi dă de Kvitova, iar aia ştie să joace... E foarte greu de anticipat, acolo o minge dacă sare dintr-o gropiţă din iarbă se schimbă tot jocul. În plus, toate vor să o bată pe Halep pentru că e numărul 1. Dar să sperăm că se impune şi la Wimbledon", a afirmat Năstase.