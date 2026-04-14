Meciuri de 50 de minute și fără cartonașe: Președintele Napoli vrea schimbarea fotbalului pentru a nu „pierde generația tânără”

Președintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, a prezentat o serie de propuneri radicale menite să revoluționeze fotbalul pentru a se asigura că sportul „rămâne atractiv pentru publicul mai tânăr”. Patronul, în vârstă de 76 de ani, sugerează că formatul actual de 90 de minute este prea lent pentru o generație crescută cu jocuri video, pledând pentru reprize mai scurte și eliminarea totală a cartonașelor galbene și roșii, potrivit unui interviu acordat publicației The Athletic, citat de Goal.

De Laurentiis a avertizat că fotbalul riscă să-și piardă viitoarea bază de fani dacă nu se adaptează la capacitățile de atenție moderne. Patronul lui Napoli consideră că sportul trebuie să devină „mai spectaculos și mai rapid” pentru a concura cu divertismentul digital precum PlayStation.

Viziunea sa include reducerea duratei meciurilor la 50 de minute de joc efectiv și introducerea unor modificări semnificative la regula offside-ului pentru a încuraja mai multe oportunități de gol.

Păstrarea următoarei generații

Producătorul italian de film și-a exprimat frustrarea deosebită față de pauza de 15 minute, sugerând că „tinerii telespectatori sunt predispuși să abandoneze transmisiunile pentru alte activități în timpul pauzei”. El susține că ritmul actual al meciurilor televizate „nu reușește să atragă copiii care sunt obișnuiți cu viteza rapidă a fotbalului virtual”. „Fotbalul va pierde generația tânără. Meciurile sunt prea lungi. Imaginați-vă ce prostie! Credeți că nepotul meu de șase ani, care știe totul despre fotbal pentru că se joacă pe PlayStation va scăpa și credeți că îl veți recupera după 15 minute? Niciodată! Pentru că se duce în camera lui. Începe să joace FIFA”, a spus De Laurentiis. Desființarea cartonașelor De Laurentiis a propus și înlocuirea cartonașelor galbene și roșii tradiționale cu un sistem de tip „sin-bin” pentru a crește consecințele sportive imediate ale jocului necorespunzător. El consideră că acest lucru ar împiedica jucătorii să comită în mod deliberat faulturi tactice care perturbă fluxul jocului fără a se sancționa suficient în timpul meciului. „În primul rând: Voi reduce timpul pentru fiecare repriză de la 45 de minute la 25 de minute. Dar, de asemenea, nu poți sta pe teren și să te joci ca un actor. Nu voi folosi niciodată un cartonaș roșu și un cartonaș galben. Aș spune «TU - ieși afară cinci minute (pentru un cartonaș galben)!» Și «TU - ieși afară 20 de minute pentru un cartonaș roșu!»”, a mai spus patronul celor de la Napoli.