Meciuri de 50 de minute și fără cartonașe: Președintele Napoli vrea schimbarea fotbalului pentru a nu „pierde generația tânără”

Producătorul italian de film și-a exprimat frustrarea deosebită față de pauza de 15 minute, sugerând că „tinerii telespectatori sunt predispuși să abandoneze transmisiunile pentru alte activități în timpul pauzei”. El susține că ritmul actual al meciurilor televizate „nu reușește să atragă copiii care sunt obișnuiți cu viteza rapidă a fotbalului virtual”.
„Fotbalul va pierde generația tânără. Meciurile sunt prea lungi. Imaginați-vă ce prostie! Credeți că nepotul meu de șase ani, care știe totul despre fotbal pentru că se joacă pe PlayStation va scăpa și credeți că îl veți recupera după 15 minute? Niciodată! Pentru că se duce în camera lui. Începe să joace FIFA”, a spus De Laurentiis.
Desființarea cartonașelor
De Laurentiis a propus și înlocuirea cartonașelor galbene și roșii tradiționale cu un sistem de tip „sin-bin” pentru a crește consecințele sportive imediate ale jocului necorespunzător. El consideră că acest lucru ar împiedica jucătorii să comită în mod deliberat faulturi tactice care perturbă fluxul jocului fără a se sancționa suficient în timpul meciului.
„În primul rând: Voi reduce timpul pentru fiecare repriză de la 45 de minute la 25 de minute. Dar, de asemenea, nu poți sta pe teren și să te joci ca un actor. Nu voi folosi niciodată un cartonaș roșu și un cartonaș galben. Aș spune «TU - ieși afară cinci minute (pentru un cartonaș galben)!» Și «TU - ieși afară 20 de minute pentru un cartonaș roșu!»”, a mai spus patronul celor de la Napoli.