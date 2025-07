Mesajul profesorului Dan Voiculescu la aniversarea lui Mircea Lucescu

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei de fotbal a României, a împlinit marţi, 29 iulie, 80 de ani. Profesorul Dan Voiculescu i-a transmis o urare, spunând că "este un model de performanță, demnitate, onoare și curaj", potrivit blogului său.

"Îl cunosc pe Mircea Lucescu de aproape 60 de ani. Am fost colegi de facultate. Suntem prieteni de-o viață. Mircea este un model de performanță, demnitate, onoare și curaj. Longevitatea în performanță reprezintă dovada incontestabilă a valorii sale excepționale.

România are uriașă nevoie de astfel de repere", i-a transmis Dan Voiculescu.

Mircea Lucescu a împlinit 80 de ani

Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din istorie, a împlinit 80 de ani marţi, pe 29 iulie. Tehnicianul a avut luni seara o întâlnire cu o parte dintre jucătorii pe care i-a avut ca elevi în cariera sa. Mai mult, o expoziţie temporară a fost deschisă marţi, la Muzeul Fotbalului din Capitală, în care iubitorii fotbalului vor putea vedea tricourile colecţionate de selecţionerul României în perioada în care era jucător, scrie Agerpres.



"Aseară am avut o întâlnire cu jucătorii, pentru a le mulţumi pentru tot ceea ce au făcut ei ca eu să ajung la 80 de ani. Până la urmă şi vârsta asta pe care o am acum se datorează şi succeselor pe care le-am avut şi care m-au făcut să rămân în picioare. Aseară am invitat toate generaţiile de jucători, au fost anii '70, apoi corviniştii, au fost toţi, acolo am făcut o şcoală. Apoi a venit echipa naţională începând cu anul 1984, una dintre cele mai frumoase echipe naţionale pe care le-a avut România. Apoi a fost Dinamo '89-'90. Apoi au fost cei care au jucat cu mine în străinătate după anii '90. Eu vreau să le mulţumesc pentru tot ceea ce au făcut. În meseria asta, când ai succes, este imposibil să suporţi înfrângerea după aceea. Ei m-au făcut să rămân sănătos la minte în primul rând, pentru că de acolo pleacă totul", a afirmat tehnicianul.



"Ceea ce m-a mânat pe mine întotdeauna să merg înainte a fost curiozitatea, am fost întotdeauna curios, am vrut să cunosc, am vrut să învăţ din experienţa altora, apoi lucrurile s-au aşezat cu timpul. Nu am atins încă vârsta înţelepciunii, sper s-o ating pe la 90 de ani, să îmi dau seama ce înseamnă cu adevărat viaţa. De la o vârstă nu mai suporţi urâciunea vieţii, pentru că există şi această parte urâtă în viaţă. Dar fotbalul reprezintă partea frumoasă a vieţii. Când vezi stadioanele pline, atmosfera pe care o creează suporterii intră în pielea jucătorului. De aia jucătorii trebuie să înţeleagă că nu joacă pentru ei, joacă pentru oameni. Pentru că ei vor să se bucure şi pentru asta trebuie să dai tot. De asta eu am încercat întotdeauna în momentele vieţii mele să dau totul, să nu mă eschivez, să accept atât înfrângerea, cât şi victoria, ca pe două părţi ale aceleiaşi monede, să existe un echilibru. 80 de ani nu îi simt în niciun fel, chiar dacă corpul a suferit multe traume şi incidente, mintea a rezistat", a mai spus Mircea Lucescu.



Selecţionerul a primit în din partea cluburilor Dinamo şi Rapid două tricouri de joc înrămate şi o plachetă omagială. De asemenea, Lucescu a primit cu ocazia aniversării sale un tablou pictat în cafea care îl înfăţişează alături de jucătorul brazilian Pele în timpul Cupei Mondiale din 1970.