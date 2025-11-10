Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: „Acest proiect l-a epuizat”

1 minut de citit Publicat la 14:33 10 Noi 2025 Modificat la 14:34 10 Noi 2025

Antrenorul Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova. Foto: Agerpres

Mirel Rădoi a demisionat din funcţia de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, principalul acţionar al clubului, Mihai Rotaru.

Finanțatorul clubului, Mihai Rotaru, a declarat că a încercat până târziu în noapte să-l convingă să rămână. „Am crezut enorm în proiectul Universitatea Craiova – Mirel Rădoi. Din păcate, astăzi, jumătatea extrem de importantă s-a retras din proiect. Aseară și-a luat rămas bun de la jucători. Am avut o discuție până târziu în noapte în care am încercat pe toate căile să îl convingem să rămână în acest proiect, pentru că am crezut în ceea ce poate să realizeze”, a spus Rotaru.

Potrivit acestuia, motivele care au stat la baza deciziei lui Rădoi au fost mai degrabă personale. „Motivele cel mai des invocate au fost cele emoționale, că acest proiect l-a epuizat și preferă să facă un pas în spate”, a mai precizat patronul oltenilor.

În ceea ce privește viitorul băncii tehnice, Rotaru a spus că există trei candidați, însă niciun nume nu a fost dezvăluit până acum. „Am mers pe ideea ca următorul antrenor să fie străin. Ne dorim un antrenor dintr-o școală puternică de fotbal”, a adăugat el.

Mirel Rădoi a condus Universitatea Craiova timp de zece luni, perioadă în care a reușit calificarea în grupele Conference League. În ultimele etape însă, echipa a traversat o perioadă dificilă, cu o singură victorie în șapte meciuri, iar rezultatele slabe au dus la demisia sa.