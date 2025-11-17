O sportivă medaliată cu aur la Jocurile paralimpice a murit la 28 de ani

1 minut de citit Publicat la 07:31 17 Noi 2025 Modificat la 07:31 17 Noi 2025

Medaliata cu aur la Jocurile Paralimpice, Paige Greco, a murit la vârsta de 28 de ani. FOTO: Getty Images

Medaliata cu aur la Jocurile Paralimpice, Paige Greco, a murit la vârsta de 28 de ani. Sportiva paralimpică, care a obținut primul aur al Australiei la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020, a decedat duminică, în casa sa din Adelaide, a anunțat AusCycling, organismul național de guvernare al ciclismului, citat de BBC.

Familia lui Greco este „devastată de pierderea ei, [dar] incredibil de mândră de cine a fost ea și de felul în care a reprezentat Australia”, a declarat mama sportivei, Natalie, într-un comunicat publicat de AusCycling. „Paige a însemnat totul pentru noi. Bunătatea ei, determinarea ei și căldura ei ne-au bucurat familia în fiecare zi”, a spus doamna Greco.

Greco și-a început cariera în atletism înainte de a se orienta către ciclism, în 2018. De-a lungul carierei, a câștigat mai multe titluri mondiale și medalii în etapele Cupei Mondiale.

La Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020, a doborât recordul la proba de 3.000 m, categoria C1–3, un eveniment pe velodrom în care două cicliste se întrec pornind de pe părți opuse ale pistei. La aceleași jocuri, ea a mai câștigat medalii de bronz.

Greco nu a participat la selecțiile pentru Jocurile de anul trecut de la Paris din cauza unor probleme de sănătate, dar a revenit la nivel înalt anul acesta, relatează The Guardian. În august, a obținut o nouă medalie de bronz la Campionatele Mondiale de paraciclism din Belgia, de această dată în proba de cursă rutieră C3.

Întreaga comunitate sportivă australiană a transmis valuri de mesaje după anunțul morții lui Greco.

Directoarea executivă a AusCycling, Marne Fechner, a descris-o ca pe „o sportivă extraordinară, care a obținut performanțe remarcabile la cel mai înalt nivel”. „Mai mult decât atât, a bucurat viețile tuturor celor din jur cu spiritul ei pozitiv și cu perspectiva ei curajoasă”, a spus Fechner.

Directorul executiv al Paralympics Australia, Cameron Murray, a afirmat că „realizările lui Paige pe scena internațională au fost excepționale, dar bunătatea ei, determinarea ei și modul în care îi ridica pe cei din jur vor rămâne în memoria noastră”.