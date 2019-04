O tânără sportivă se prăbușește înainte de linia de sosire. Cum a terminat cursa - VIDEO

Atleta britanică Hayley Carruthers a căzut înainte de linia de sosire, la Maratonul de la Londra.

Cu doar doi metri înainte de sosire, atleta a cedat din cauza epuizării. Tânăra a încercat să se ridice, însă nu a mai putut.

Ea a avut însă puterea de a trece linia de sosire târându-se, după care s-a întins pe jos.

So much pain but still determined to finish, Hayley Carruthers ?? #LondonMarathon2019 #GetInspired pic.twitter.com/IuhF1iUwLr