Starul pop Pink intervine în scandalul bikinilor. Vedeta s-a oferit să plătească amenda echipei de handbal din Norvegia

Jucătoarele din Norvegia au fost amendate cu 1.500 de euro pentru "vestimentație nepotrivită".

Mai exact, sportivele au fost amendate pentru că au purtat șort în loc de bikini.

Echipamentul care a atras atenția a fost purtat de sportivele norvegiene în meciul cu Spania (câștigat de aceasta din urmă cu 21 - 18, 23 - 22).

Potrivit Federației Europene de Handbal, șort-urile norvegienelor "nu au respectat regulamentul privind echipamentul sportiv".

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.