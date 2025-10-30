Premieră mondială la Brașov: tată și fiu pe locurile 1 și 2 în clasamentul general al unei etape de raliu

<1 minut de citit Publicat la 12:19 30 Oct 2025 Modificat la 12:19 30 Oct 2025

Foto: ProRally Team Brașov/Facebook

Motorsportul mondial bifează, la Brașov, o pagină care nu s-a mai scris niciodată: Andrei Gîrtofan și Dan Gîrtofan au ocupat primele două poziții în Clasamentul General al penultimei etape din Campionatul Național de Raliuri din România, constituind prima situație din istorie în care un duo tată – fiu încheie pe locurile 1 și 2 același raliu, concurând în echipaje diferite.

Ambii piloți au evoluat la volanul celui mai avansat model din raliurile de categorie: Škoda Fabia Rally2 RS.

Imaginea finală a podiumului — Andrei pe 1, Dan pe 2 — fixează o premieră mondială și adaugă un capitol memorabil istoriei raliurilor.