Reacția lui Mircea Lucescu după ce România a aflat că va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: "Nu va fi uşor"

Selecţionerul României, Mircea Lucescu. Foto: Getty Images

Selecționerul României a afirmat că ştie foarte bine naţionala Turciei, pe care tricolorii o vor întâlni în semifinala de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Meciul va avea loc în deplasare, pe 26 martie. Mircea Lucescu a pregătit Turcia în perioada 2017-2019. "Îi cunosc foarte bine, dar la ultima lor evoluție, cu Spania, erau șase jucători care au debutat cu mine. Eu îi cunosc foarte bine, acum 4-5 ani, când erau tineri", a afirmat Il Luce.

De asemenea, Lucescu a antrenat şi în campionatul Turciei, la începutul anilor 2000, când a stat pe banca celor de la Galatasaray şi Beşiktaş.

”Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine fotbalul turcesc. Avem la dispoziţie patru luni să ne pregătim. Toate echipele sunt foarte bune. M-am uitat la ultima evoluţie a lor împotriva Spaniei, au jucători buni, pe care îi cunosc bine, mă rog, de acum 4-5 ani, când erau foarte tineri.

Turcia trece printr-un moment bun. Noi trebuie să ridicăm jucătorii noştri, prin prezenţa lor la echipele de club. Fotbalul este imprevizibil, nu va fi uşor, trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere. Presiunea va fi ca la Zenica, ospitalitatea va fi diferită”, a declarat Lucescu.

În cazul în care vom trece de Turcia, România va juca împotriva învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

