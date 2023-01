Reacţia acidă a şefului FIFA, după ce a fost criticat pentru selfie-ul făcut lângă sicriul lui Pelé

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a fost criticat pe reţelele de socializare după ce şi-a făcut un selfie lângă sicriul legendarului Pelé. Acesta a reacţionat printr-o postare pe Instagram.

Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Andre Pera

Şeful FIFA a explicat că a vrut să îi ajute pe foştii colegi ai lui Pelé și că, din punctul său de vedere, gestul său nu a fost unul greșit.

"Sunt stupefiat să aflu că, aparent, am fost criticat de unii oameni pentru că mi-am făcut un selfie și mai multe poze la ceremonia de ieri. Aș vrea să clarific că am fost onorat de faptul că foști coechipieri sau membri ai familiei lui Pelé mi-au cerut să fac câteva poze cu ei.

Și, evident, am acceptat pe loc. În cazul selfie-ului, foștii colegi ai lui Pelé voiau să facem un selfie împreună, dar nu știau cum. Astfel, pentru a-i ajuta, am luat telefonul unuia dintre ei și am făcut un selfie", a scris Gianni Infantino pe contul de Instagram.

"Sper ca cei care au publicat sau spus lucruri fără să știe sau să încerce să afle adevărul să aibă decența și curajul de a admite că au greșit și să își corecteze greșeala", a mai precizat preşedintele FIFA.